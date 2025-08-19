19 августа 2025 ВТОРНИК
В Татищевском районе зацвели первые лавандовые поля

Новости
В Татищевском районе зацвели первые лавандовые поля


Первые лавандовые поля агротуристического парка, создаваемого компанией «Скрипка-Агро» в Татищевском районе Саратовской области, не только зацвели, но и «зазвучали». В августе инвестор представил публике кадры цветущей лаванды, сопроводив их мелодиями в исполнении музыкантов.

Напомним, в рамках проекта на участке площадью 450 тыс. кв. м было высажено около 20 000 кустов лаванды. Эти поля полностью раскроют свою красоту в ближайшие пару лет. Инвестор намерен создать парк, в котором будут выращивать виноград, лаванду, разместят зоны питания и развлечений, а также глэмпинги для проживания гостей.

«Проект «Скрипка-Агро» находится сопровождении Корпорации развития Саратовской области. Его предварительный объем инвестиций составляет 500 млн рублей. Реализация проекта обеспечит создание не менее 50 новых рабочих мест. Завершение всех работ и полноценный запуск парка запланированы на 2028 год», — рассказал директор Корпорации развития Александр Храпугин.