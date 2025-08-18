Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале

просмотров: 91

В Саратовской области состоялся первый рыболовный фестиваль для ветеранов специальной военной операции. Мероприятие было организовано «Ассоциацией ветеранов СВО» Саратовской области совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» при поддержке администрации пруда «Клевый Черноморец», который стал площадкой для проведения праздника.«Друзья, рад всех вас видеть на нашем первом рыболовном фестивале! Пусть сегодня каждому улыбнется удача, но главное — не количество улова, а сам процесс: тишина природы, душевное общение и радость от проведённого времени вместе. Нам повезло с погодой — давайте насладимся солнцем, природой и азартом настоящей рыбалки!» - тепло приветствовал участников руководитель филиала фонда Денис Белоусов.В живописном уголке Воскресенского района собрались ветераны СВО вместе с близкими и друзьями, чтобы расслабиться, порыбачить и почувствовать дух единства. Рыбалка проходила на поплавочные удочки и донные снасти — условия были одинаковыми для всех. Азарт ловли охватил как опытных рыболовов, так и новичков.В зачет принималась вся пойманная рыба независимо от вида и размера. Судейство было честным и объективным. По итогам турнира были определены три призера, занявших первые места по общему весу улова. Отдельный приз вручили за самую крупную рыбу — он достался ветерану СВО Александру Бобылеву.Участники отметили, что фестиваль стал не просто возможностью выйти на природу, но и важным событием для душевного равновесия и общения.«Огромное спасибо за организацию! Это отличный повод отвлечься, насладиться природой, пообщаться с единомышленниками и почувствовать, что ты не один — ты часть большой и дружной команды», — поделились впечатлениями они.