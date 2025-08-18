18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
13:41 | 18 августа
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров
13:05 | 18 августа
Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель
12:01 | 18 августа
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
11:00 | 18 августа
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале

Новости
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале


В Саратовской области состоялся первый рыболовный фестиваль для ветеранов специальной военной операции. Мероприятие было организовано «Ассоциацией ветеранов СВО» Саратовской области совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» при поддержке администрации пруда «Клевый Черноморец», который стал площадкой для проведения праздника.

«Друзья, рад всех вас видеть на нашем первом рыболовном фестивале! Пусть сегодня каждому улыбнется удача, но главное — не количество улова, а сам процесс: тишина природы, душевное общение и радость от проведённого времени вместе. Нам повезло с погодой — давайте насладимся солнцем, природой и азартом настоящей рыбалки!» - тепло приветствовал участников руководитель филиала фонда Денис Белоусов.

В живописном уголке Воскресенского района собрались ветераны СВО вместе с близкими и друзьями, чтобы расслабиться, порыбачить и почувствовать дух единства. Рыбалка проходила на поплавочные удочки и донные снасти — условия были одинаковыми для всех. Азарт ловли охватил как опытных рыболовов, так и новичков.

В зачет принималась вся пойманная рыба независимо от вида и размера. Судейство было честным и объективным. По итогам турнира были определены три призера, занявших первые места по общему весу улова. Отдельный приз вручили за самую крупную рыбу — он достался ветерану СВО Александру Бобылеву.

Участники отметили, что фестиваль стал не просто возможностью выйти на природу, но и важным событием для душевного равновесия и общения.

«Огромное спасибо за организацию! Это отличный повод отвлечься, насладиться природой, пообщаться с единомышленниками и почувствовать, что ты не один — ты часть большой и дружной команды», — поделились впечатлениями они.