Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу

На Волге в акватории Саратовской области скоро появится необычное судно — научно-исследовательский трал "Василий Васильев". Его задача— не ловля рыбы, а изучение водных богатств рекиС 13 августа 2025 года на Волгоградском и Саратовском водохранилищах проходят масштабные исследования, организованные ФГБНУ ВНИРО (Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства). Рейс продлится около двух недель, и за это время учёные проведут комплексный анализ состояния рыбных запасов и среды их обитания.Биологи оценят численность и биомассу промысловых рыб, проверят безопасность улова для потребителей, исследуют кормовую базу (фитопланктон, зоопланктон, зообентос) и проанализируют качество воды. Экспедиция изучит биоразнообразие Волги для обеспечения устойчивого развития рыболовства в регионе.Результаты исследований лягут в основу рекомендаций по рациональному использованию водных ресурсов, чтобы Волга оставалась живой и богатой рыбой для следующих поколений.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области призывает жителей с пониманием отнестись к работе учёных: их труд — залог экологического благополучия нашего региона.Фото - ФГБНУ ВНИРО