18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
13:41 | 18 августа
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров
13:05 | 18 августа
Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель
12:01 | 18 августа
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
11:00 | 18 августа
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
На Волге в акватории Саратовской области скоро появится необычное судно — научно-исследовательский трал "Василий Васильев". Его задача— не ловля рыбы, а изучение водных богатств реки

С 13 августа 2025 года на Волгоградском и Саратовском водохранилищах проходят масштабные исследования, организованные ФГБНУ ВНИРО (Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства). Рейс продлится около двух недель, и за это время учёные проведут комплексный анализ состояния рыбных запасов и среды их обитания.

Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу

Биологи оценят численность и биомассу промысловых рыб, проверят безопасность улова для потребителей, исследуют кормовую базу (фитопланктон, зоопланктон, зообентос) и проанализируют качество воды. Экспедиция изучит биоразнообразие Волги для обеспечения устойчивого развития рыболовства в регионе.

Результаты исследований лягут в основу рекомендаций по рациональному использованию водных ресурсов, чтобы Волга оставалась живой и богатой рыбой для следующих поколений.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области призывает жителей с пониманием отнестись к работе учёных: их труд — залог экологического благополучия нашего региона.



Фото - ФГБНУ ВНИРО