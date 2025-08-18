18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
13:41 | 18 августа
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров
13:05 | 18 августа
Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель
12:01 | 18 августа
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
11:00 | 18 августа
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров


В районах Саратовской области благоустроили порядка 40 участков тротуарной сети по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Особое внимание уделяется созданию безопасных пешеходных подходов к социально важным объектам - школам, детским садам, больницам.

Так, в Аркадаке, Марксе, Пугачеве, Ртищево, Энгельсе, Красном Куте, а также р.п. Горный, Лысых горах, Екатериновке и Новых Бурасах работы по благоустройству пешеходных дорожек уже завершены. Кроме того, полностью обновлены тротуары, ведущие к соцобъектам, в селах Елшанское и Синодское Воскресенкого района.

Высокая степень готовности объектов по регпрограмме в Балаковском районе - там обновляют сразу 13 участков тротуарной сети, а также в Новоузенске - 8 участков тротуаров.

«Напомню, в этом году региональная программа по ремонту тротуаров охватила сразу 33 района, работы завершены в 10 районах. Создание современной пешеходной инфраструктуры — это важный шаг в создании уютной и безопасной городской среды», - заявил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.