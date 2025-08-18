В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров

просмотров: 102

В районах Саратовской области благоустроили порядка 40 участков тротуарной сети по региональной программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным. Особое внимание уделяется созданию безопасных пешеходных подходов к социально важным объектам - школам, детским садам, больницам.Так, в Аркадаке, Марксе, Пугачеве, Ртищево, Энгельсе, Красном Куте, а также р.п. Горный, Лысых горах, Екатериновке и Новых Бурасах работы по благоустройству пешеходных дорожек уже завершены. Кроме того, полностью обновлены тротуары, ведущие к соцобъектам, в селах Елшанское и Синодское Воскресенкого района.Высокая степень готовности объектов по регпрограмме в Балаковском районе - там обновляют сразу 13 участков тротуарной сети, а также в Новоузенске - 8 участков тротуаров.«Напомню, в этом году региональная программа по ремонту тротуаров охватила сразу 33 района, работы завершены в 10 районах. Создание современной пешеходной инфраструктуры — это важный шаг в создании уютной и безопасной городской среды», - заявил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.