Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова

Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть ребенка.Согласно данным следствия, в воскресенье вечером в городском парке имени Горького гуляла мама с девочкой( в возрасте 1 год и 9 месяцев), как вдруг на ребенка упала декоративная деревянная скульптура. Следователи пока не уточняют, в какой момент произошло падение скульптуры. Предположительно, мама фотографировала ребенка возле статуи, когда та обрушилась на малышку. Ребёнок погиб на месте.Для установления всех подробностей происшествия следователи проводят следственные действия.По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко областная прокуратура проводит собственную проверку.