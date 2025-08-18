18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
13:41 | 18 августа
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров
13:05 | 18 августа
Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель
12:01 | 18 августа
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
11:00 | 18 августа
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова

Следственным управлением СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело о гибели полуторагодовалого ребенка в городском парке. На девочку упала малая архитектурная форма «Кот ученый», ребенок погиб на месте.
Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть ребенка.
Согласно данным следствия, в воскресенье вечером в городском парке имени Горького гуляла мама с девочкой( в возрасте 1 год и 9 месяцев), как вдруг на ребенка упала декоративная деревянная скульптура. Следователи пока не уточняют, в какой момент произошло падение скульптуры. Предположительно, мама фотографировала ребенка возле статуи, когда та обрушилась на малышку. Ребёнок погиб на месте.
Для установления всех подробностей происшествия следователи проводят следственные действия.
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко областная прокуратура проводит собственную проверку.