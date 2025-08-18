Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
20-21 августа 2025 года в Уфе будет проходить межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе». Это отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Приволжском федеральном округе.
Участники форума обсудят текущую ситуацию на розничном рынке и современные тренды розничной торговли. В мероприятии примут участие федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти.
Деловая программа форума охватит важнейшие аспекты современного ритейла. Пройдут экспертные сессии, на которых участники обсудят региональные практики продвижения местных продуктов — от сырья до полки. Темами выступлений станут развитие пищевого производства и применение новых технологий, роль маркировки в повышении качества продукции, увеличение покупательского спроса, расширение географии продаж и совершенствование логистики.
Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.