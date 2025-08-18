Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»

просмотров: 116

20-21 августа 2025 года в Уфе будет проходить межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе». Это отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Приволжском федеральном округе.Участники форума обсудят текущую ситуацию на розничном рынке и современные тренды розничной торговли. В мероприятии примут участие федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти.Деловая программа форума охватит важнейшие аспекты современного ритейла. Пройдут экспертные сессии, на которых участники обсудят региональные практики продвижения местных продуктов — от сырья до полки. Темами выступлений станут развитие пищевого производства и применение новых технологий, роль маркировки в повышении качества продукции, увеличение покупательского спроса, расширение географии продаж и совершенствование логистики.Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.