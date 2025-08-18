18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
13:41 | 18 августа
В Саратовской области по региональной программе отремонтировали порядка 40 участков тротуаров
13:05 | 18 августа
Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель
12:01 | 18 августа
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»
11:00 | 18 августа
Объекты культурного наследия на снимках фотографов и картинах цифровых художников увидят в Саратове
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»

Саратовцев приглашают на межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе»


20-21 августа 2025 года в Уфе будет проходить межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Уфе». Это отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Приволжском федеральном округе.

Участники форума обсудят текущую ситуацию на розничном рынке и современные тренды розничной торговли. В мероприятии примут участие федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти.

Деловая программа форума охватит важнейшие аспекты современного ритейла. Пройдут экспертные сессии, на которых участники обсудят региональные практики продвижения местных продуктов — от сырья до полки. Темами выступлений станут развитие пищевого производства и применение новых технологий, роль маркировки в повышении качества продукции, увеличение покупательского спроса, расширение географии продаж и совершенствование логистики.

Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.