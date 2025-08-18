Ершовские старшие устроили выставку заготовок

просмотров: 115

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения Ершовского района совместно с работниками сельского дома культуры организовали для участников клуба «Умелые руки не знают скуки», проживающих в с. Рефлектор, выставку заготовок солений на зиму. Многие заготовки были сделаны на «Учебной кухне» центра социального обслуживания.Как рассказали в министерстве труда и социальной защиты области, получатели социальных услуг представили консервацию собственного производства, продемонстрировав свои умения, поделились проверенными рецептами и мастерством.«Любая хозяйка знает, что приготовленные своими руками продукты намного вкуснее и полезнее покупных. Для нас, пенсионеров, зимний запас солений, варенья и компотов очень важен. Домашние консервы обеспечивают витаминами и детей, и внуков», - рассказывают умелицы.Напомним, социальная технология «Учебная кухня» во всех районных комплексных центрах соцобслуживания населения стала доступной для получателей социальных услуг Саратовской области и поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.