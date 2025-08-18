18 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
10:11 | 18 августа
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в городском парке Саратова
10:03 | 18 августа
Ершовские старшие устроили выставку заготовок
09:00 | 18 августа
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
14:21 | 17 августа
Активное долголетие: аткарские пенсионеры выбирают спорт на свежем воздухе
14:18 | 17 августа
Жители Ленинского района уверены, что будущий сквер станет настоящим оазисом
13:21 | 17 августа
Балаковские медики успешно прооперировали 88-летнего пациента
11:51 | 17 августа
Фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре» собрал казачьи коллективы из 7 регионов России
17:32 | 16 августа
В Ершове проводятся аварийно-восстановительные работы в пострадавшем многоквартирном доме на ул. Космонавтов
09:35 | 16 августа
Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса

Новости
Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса


В Саратовской области предпринимателям доступно бесплатное участие в проекте «Платформа роста» от АСИ и Wildberries&Russ. Этот проект дает возможность повысить свои компетенции в сфере управления бизнесом, научиться эффективно работать на маркетплейсе Wildberries, освоить инструменты продвижения и пройти путь развития под сопровождением экспертов компании РВБ.

«Проект «Платформа роста» открывает бизнесу доступ к важнейшим инструментам развития — от продвижения товаров до укрепления рыночных позиций. Работа с федеральными экспертами поможет динамично развиваться и расширить рынок сбыта продукции за рамками региона», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Акселерационная программа «Платформа роста» рассчитана на 1 год и включает в себя 4 этапа. Длительность каждого этапа 3 месяца. Участники программы получат дополнительные инструменты для развития своего бизнеса.

Заявки на участие в программе принимаются по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6882248902848f0017109a01/