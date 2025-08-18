Саратовским предпринимателям доступны новые инструменты для продвижения своего бизнеса

просмотров: 65

В Саратовской области предпринимателям доступно бесплатное участие в проекте «Платформа роста» от АСИ и Wildberries&Russ. Этот проект дает возможность повысить свои компетенции в сфере управления бизнесом, научиться эффективно работать на маркетплейсе Wildberries, освоить инструменты продвижения и пройти путь развития под сопровождением экспертов компании РВБ.«Проект «Платформа роста» открывает бизнесу доступ к важнейшим инструментам развития — от продвижения товаров до укрепления рыночных позиций. Работа с федеральными экспертами поможет динамично развиваться и расширить рынок сбыта продукции за рамками региона», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Акселерационная программа «Платформа роста» рассчитана на 1 год и включает в себя 4 этапа. Длительность каждого этапа 3 месяца. Участники программы получат дополнительные инструменты для развития своего бизнеса.Заявки на участие в программе принимаются по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6882248902848f0017109a01/