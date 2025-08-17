просмотров: 111

«Порядка 20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер». В его рамках опытные инструкторы занимаются со школьниками футболом, баскетболом и другими видами спорта. На площадке в Юбилейном познакомился с командой, которая готовится к соревнованиям на кубок Губернатора по дворовому футболу.Наставник ребят – действующий игрок спортивного клуба, закончивший педагогический факультет СГУ, Кирилл Ермаков – рассказал, что у него в группе дети от 7 до 15 лет. Занимаются они 5 раз в неделю. И таких тренеров, как Кирилл Ермаков, только в Саратове свыше 150 человек, всего же по области с детьми в рамках проекта «Дворовый тренер» работают более 300 инструкторов. На сегодняшний день действуют порядка 300 различных площадок, где дети могут бесплатно заниматься спортом.Проект «Дворовый тренер» с этого года стал региональной программой и будет дальше развиваться. Обсудили, какие в этом направлении могут быть перспективы. Однозначно, продолжим укреплять материально-техническую базу за счет обустройства спортивных площадок. Но при этом важной составляющей являются именно тренеры, которые работают с детьми и готовят к соревнованиям по дворовому футболу. Будем их поддерживать»,- подчеркнул глава региона.