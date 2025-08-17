17 августа 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:41 | 17 августа
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
14:21 | 17 августа
Активное долголетие: аткарские пенсионеры выбирают спорт на свежем воздухе
14:18 | 17 августа
Жители Ленинского района уверены, что будущий сквер станет настоящим оазисом
13:21 | 17 августа
Балаковские медики успешно прооперировали 88-летнего пациента
11:51 | 17 августа
Фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре» собрал казачьи коллективы из 7 регионов России
17:32 | 16 августа
В Ершове проводятся аварийно-восстановительные работы в пострадавшем многоквартирном доме на ул. Космонавтов
09:35 | 16 августа
Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»
21:31 | 15 августа
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
17:51 | 15 августа
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
17:00 | 15 августа
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»

Об этом сегодня сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Порядка 20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер». В его рамках опытные инструкторы занимаются со школьниками футболом, баскетболом и другими видами спорта. На площадке в Юбилейном познакомился с командой, которая готовится к соревнованиям на кубок Губернатора по дворовому футболу.

Наставник ребят – действующий игрок спортивного клуба, закончивший педагогический факультет СГУ, Кирилл Ермаков – рассказал, что у него в группе дети от 7 до 15 лет. Занимаются они 5 раз в неделю. И таких тренеров, как Кирилл Ермаков, только в Саратове свыше 150 человек, всего же по области с детьми в рамках проекта «Дворовый тренер» работают более 300 инструкторов. На сегодняшний день действуют порядка 300 различных площадок, где дети могут бесплатно заниматься спортом.

Проект «Дворовый тренер» с этого года стал региональной программой и будет дальше развиваться. Обсудили, какие в этом направлении могут быть перспективы. Однозначно, продолжим укреплять материально-техническую базу за счет обустройства спортивных площадок. Но при этом важной составляющей являются именно тренеры, которые работают с детьми и готовят к соревнованиям по дворовому футболу. Будем их поддерживать»,- подчеркнул глава региона.