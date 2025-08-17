17 августа 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Активное долголетие: аткарские пенсионеры выбирают спорт на свежем воздухе

Получатели социальных услуг группы здоровья «Вдохновение» комплексного центра соцобслуживания населения Аткарского района под руководством «серебряного» волонтера Валентины Бондаренко посетили пруд у поселка Тургенево.

По уже сложившейся традиции волонтеры убрали накопившийся мусор на берегу пруда, а затем с использованием физкультурного оборудования из пункта проката позанимались адаптивной гимнастикой и скандинавской ходьбой на свежем воздухе. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты области.

«Если вы хотите оставаться как можно дольше активными, полными сил и энергии, присоединяйтесь к нам», - призывают аткарские пенсионеры.

Напомним, что все желающие заняться спортом могут воспользоваться услугами пунктов проката физкультурного оборудования в районных комплексных центрах социального обслуживания населения, функционирующих в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.