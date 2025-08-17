Жители Ленинского района уверены, что будущий сквер станет настоящим оазисом

просмотров: 123

Также продолжается установка системы автополива в сквере «Территория детства». По словам местных жителей, для них это долгожданное событие. Как отметил живущий неподалеку от сквера Максим Подгорный, горожане с нетерпением ждут возведения новой школы на 1100 мест.— Каждое утро прохожу мимо сквера и вижу, что на территории работают специалисты. Всё продумано заранее — сейчас устанавливают систему автополива, в дальнейшем высадят новые деревья и кустарники, облагородят территорию.Посмотрите, какая жара стояла в июле–начале августа. Уверен, что сквер станет настоящим оазисом.И очень радует, что при проектировании здания новой школы грамотно спланировали пространство. Не каждый микрорайон может похвастаться своим стадионом и современными спортивными площадками, где смогут заниматься не только учащиеся, но и жители близлежащих домов.