20 тысяч саратовских детей этим летом стали участниками регионального проекта «Дворовый тренер»
Активное долголетие: аткарские пенсионеры выбирают спорт на свежем воздухе
Жители Ленинского района уверены, что будущий сквер станет настоящим оазисом
Балаковские медики успешно прооперировали 88-летнего пациента
Фестиваль «Казачий разгуляй на Хопре» собрал казачьи коллективы из 7 регионов России
В Ершове проводятся аварийно-восстановительные работы в пострадавшем многоквартирном доме на ул. Космонавтов
Саратовские общественники о будущей школе в Ленинском районе: «Она позволит детям всесторонне развиваться»
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
Жители Ленинского района уверены, что будущий сквер станет настоящим оазисом

В микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова 15 августа начались масштабные подготовительные работы по строительству новой современной школы на 1100 мест с бассейном и спортивным ядром. Они включают в себя производство земляных работ, расчистку территории, устройство подъездных путей и дренажей, начало переноса и переустройство инженерных сетей.



Также продолжается установка системы автополива в сквере «Территория детства». По словам местных жителей, для них это долгожданное событие. Как отметил живущий неподалеку от сквера Максим Подгорный, горожане с нетерпением ждут возведения новой школы на 1100 мест.

— Каждое утро прохожу мимо сквера и вижу, что на территории работают специалисты. Всё продумано заранее — сейчас устанавливают систему автополива, в дальнейшем высадят новые деревья и кустарники, облагородят территорию.
Посмотрите, какая жара стояла в июле–начале августа. Уверен, что сквер станет настоящим оазисом.

И очень радует, что при проектировании здания новой школы грамотно спланировали пространство. Не каждый микрорайон может похвастаться своим стадионом и современными спортивными площадками, где смогут заниматься не только учащиеся, но и жители близлежащих домов.