16 августа 2025 СУББОТА
21:31 | 15 августа
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
17:51 | 15 августа
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
17:00 | 15 августа
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
16:46 | 15 августа
1 сентября за парты сядут более 32 тысяч детей, из них почти три тысячи — первоклассники
16:43 | 15 августа
10:31 | 15 августа
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
09:00 | 15 августа
Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
17 августа в 16:00 на Новой набережной Саратова у баскетбольной площадки состоится тёплый и яркий семейный праздник под названием «Саратов — сердце Волги». Мероприятие, организованное стоматологической клиникой «ВИНИР», станет одной из летних точек притяжения для жителей и гостей города.

Программа праздника ориентирована на всех — от самых маленьких до взрослых. Гостей ждут выступления аниматоров, увлекательные мастер-классы по рукоделию и творчеству, занимательные конкурсы с призами, а также фотозоны, где можно запечатлеть яркие моменты дня. В центре внимания — живая музыка и танцы, создающие по-настоящему праздничное настроение.

Особое внимание уделено просветительским инициативам. В рамках события пройдёт образовательный мастер-класс по гигиене полости рта от специалистов «ВИНИРа». Совместно со Сбером и проектом «Деменции.Нет» будет работать интерактивная фотозона, направленная на повышение осведомлённости о старшем поколении. Клиника гастроэнтерологии «Ventri» займётся хроникой праздника, а магазин электроники «Ilite» подготовил подарки для активных участников.

Кроме того, всех ждёт творческий мастер-класс от Логопедического центра Мадагаскар. 
Информационную поддержку оказывает радио «Монте-Карло».

Организаторы приглашают саратовцев прийти всей семьёй, провести время с пользой и удовольствием, почувствовать атмосферу единения и любви к городу. Мероприятие пройдёт в формате открытого городского праздника — вход свободный.


