В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник

просмотров: 165

17 августа в 16:00 на Новой набережной Саратова у баскетбольной площадки состоится тёплый и яркий семейный праздник под названием «Саратов — сердце Волги». Мероприятие, организованное стоматологической клиникой «ВИНИР», станет одной из летних точек притяжения для жителей и гостей города.Программа праздника ориентирована на всех — от самых маленьких до взрослых. Гостей ждут выступления аниматоров, увлекательные мастер-классы по рукоделию и творчеству, занимательные конкурсы с призами, а также фотозоны, где можно запечатлеть яркие моменты дня. В центре внимания — живая музыка и танцы, создающие по-настоящему праздничное настроение.Особое внимание уделено просветительским инициативам. В рамках события пройдёт образовательный мастер-класс по гигиене полости рта от специалистов «ВИНИРа». Совместно со Сбером и проектом «Деменции.Нет» будет работать интерактивная фотозона, направленная на повышение осведомлённости о старшем поколении. Клиника гастроэнтерологии «Ventri» займётся хроникой праздника, а магазин электроники «Ilite» подготовил подарки для активных участников.Кроме того, всех ждёт творческий мастер-класс от Логопедического центра Мадагаскар.Информационную поддержку оказывает радио «Монте-Карло».Организаторы приглашают саратовцев прийти всей семьёй, провести время с пользой и удовольствием, почувствовать атмосферу единения и любви к городу. Мероприятие пройдёт в формате открытого городского праздника — вход свободный.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЛицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020РекламаРекламодатель - ООО Медицинская Клиника "Винир"erid:2SDnjdWfMXk