16 августа 2025 СУББОТА
21:31 | 15 августа
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
17:51 | 15 августа
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
17:00 | 15 августа
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
16:46 | 15 августа
1 сентября за парты сядут более 32 тысяч детей, из них почти три тысячи — первоклассники
16:43 | 15 августа
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
10:31 | 15 августа
09:00 | 15 августа
Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
Одновременно продолжаются отделочные и строительные работы

Строительно-монтажные работы на площадке новой поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе идут полным ходом. Все коммуникации проложены, завершается монтаж вентиляционной системы.

Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Напомним, что строительство этого востребованного объекта социальной инфраструктуры выполняется в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас завершаем электромонтажные работы и прокладку кабеля на 2 м этаже. Сегодня завершили кладку плитки в санузлах на 2 этаже. Одновременно с этим работаем на фасаде: часть маляров заняты покраской, часть утеплением. В рамках работ на входных группах продолжается монтаж пандусов. В помещении ведем сантехнические работы и установку отопительных батарей», - рассказал главный инженер подрядной организации Сергей Рипело.

В начале месяца строительную площадку посетил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона лично ознакомился с ходом работ, пообщался с подрядчиками и медиками, которые ждут объект не меньше, чем жители активно растущего микрорайона.

Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. Сейчас начато благоустройство прилегающей территории: ведется устройство щебеночного покрытия, утрамбовка грунта.