Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории

Одновременно продолжаются отделочные и строительные работыСтроительно-монтажные работы на площадке новой поликлиники в микрорайоне Шурова гора в Энгельсе идут полным ходом. Все коммуникации проложены, завершается монтаж вентиляционной системы.Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену. Напомним, что строительство этого востребованного объекта социальной инфраструктуры выполняется в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.«Сейчас завершаем электромонтажные работы и прокладку кабеля на 2 м этаже. Сегодня завершили кладку плитки в санузлах на 2 этаже. Одновременно с этим работаем на фасаде: часть маляров заняты покраской, часть утеплением. В рамках работ на входных группах продолжается монтаж пандусов. В помещении ведем сантехнические работы и установку отопительных батарей», - рассказал главный инженер подрядной организации Сергей Рипело.В начале месяца строительную площадку посетил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Глава региона лично ознакомился с ходом работ, пообщался с подрядчиками и медиками, которые ждут объект не меньше, чем жители активно растущего микрорайона.Строительные работы на объекте ведутся согласно графику. Сейчас начато благоустройство прилегающей территории: ведется устройство щебеночного покрытия, утрамбовка грунта.