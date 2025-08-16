1 сентября за парты сядут более 32 тысяч детей, из них почти три тысячи — первоклассники

просмотров: 143

В 2025 году во многих образовательных организациях ведутся ремонтные работы в рамках национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, а также региональных и муниципальных программ:-в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» завершается капитальный ремонт и оснащение оборудованием школы № 10 и «Патриот». К подрядчику были вопросы по организации работ, но на сегодняшний день предприняты все необходимые меры для сдачи объектов до 28 августа. Планируем, что эти школы после ремонта откроют свои двери для учеников в День знаний.-в рамках регионального проекта обновляются четыре школы, один детский сад, два учреждения дополнительного образования, один спортивный зал, три школьных музея, а также ведется строительство дополнительного учебного корпуса к школе. По 20 школе, как и говорил ранее, вместе с родительским сообществом приняли решение, что необходимо выполнить и те работы, которые изначально не планировались, чтобы завершить ремонт комплексно. Если возникнет необходимость, все подготовительные работы по организации обучения в соседних общеобразовательных организациях проведены:-за счет средств муниципального бюджета обновляется около 40 образовательных организаций;-за счет федеральных средств закупаются оборудование и средства обучения для предметных кабинетов для 41 общеобразовательной организации;В этом году в школах Энгельсского муниципального района планируется к открытию 120 групп продленного дня для трех тысяч детей.С 1 сентября 2025 года ещё одна школа переходит в односменный режим, количество обучающихся во вторую смену сократится на 220 человек. В 2025-2026 учебном году в 35 школах Энгельсского района обучение будет организовано в односменном режиме.Также на самостоятельную организацию питания с января 2026 года планируют перейти школы № 1,10,30, Патриот. Опыт перехода на самостоятельную организацию питания школы №4 и школы Гагарина дал положительный результат.