16 августа 2025 СУББОТА
21:31 | 15 августа
Юрий Лужков и возрождение православных святынь — в центре юбилейной экспозиции
17:51 | 15 августа
В Саратове на Новой набережной пройдёт семейный праздник
17:00 | 15 августа
Строители начали работы по благоустройству прилежащей к новой поликлинике на Шуровой горе территории
16:46 | 15 августа
1 сентября за парты сядут более 32 тысяч детей, из них почти три тысячи — первоклассники
16:43 | 15 августа
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
10:31 | 15 августа
09:00 | 15 августа
Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
В Саратовской области установлена ещё одна дополнительная выплата гражданам, подписавшим контракт для прохождения службы в рамках специальной военной операции.

Это единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, поступившим на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие комплектованию сержантами и солдатами, с 1 августа по 31 декабря 2025 года.
Обязательным условием является заключение контракта на прохождение военной службы или службы в составе войск национальной гвардии для участия в специальной военной операции.

Размер единовременной выплаты составляет 500 тыс. рублей.

Претендовать на ее получение вправе граждане, проходившие службу в правоохранительных и иных органах, имеющие специальные звания либо классные чины, которым в соответствии с законодательством назначена пенсия за выслугу лет.

Мера поддержки распространяется на ветеранов полиции, Росгвардии, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, таможенных органах, а также следственного комитета.

Заключающие контракт также вправе претендовать и на ранее установленные единовременные выплаты: 400 тыс. рублей - из федерального бюджета, 700 тыс. рублей – из регионального, а также муниципальные выплаты и выплаты из иных источников.

Таким образом, с учетом всех выплат и ежемесячного денежного довольствия саратовские контрактники могут получить уже в первый месяц службы до 2,7 млн рублей. А с учетом годового денежного довольствия выплачиваемая сумма может достигать 5 млн рублей за первый год службы.

