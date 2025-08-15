В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей

просмотров: 99

В Саратовской области установлена ещё одна дополнительная выплата гражданам, подписавшим контракт для прохождения службы в рамках специальной военной операции.Это единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, поступившим на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие комплектованию сержантами и солдатами, с 1 августа по 31 декабря 2025 года.Обязательным условием является заключение контракта на прохождение военной службы или службы в составе войск национальной гвардии для участия в специальной военной операции.Размер единовременной выплаты составляет 500 тыс. рублей.Претендовать на ее получение вправе граждане, проходившие службу в правоохранительных и иных органах, имеющие специальные звания либо классные чины, которым в соответствии с законодательством назначена пенсия за выслугу лет.Мера поддержки распространяется на ветеранов полиции, Росгвардии, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы, системы принудительного исполнения, государственной противопожарной службы, таможенных органах, а также следственного комитета.Заключающие контракт также вправе претендовать и на ранее установленные единовременные выплаты: 400 тыс. рублей - из федерального бюджета, 700 тыс. рублей – из регионального, а также муниципальные выплаты и выплаты из иных источников.Таким образом, с учетом всех выплат и ежемесячного денежного довольствия саратовские контрактники могут получить уже в первый месяц службы до 2,7 млн рублей. А с учетом годового денежного довольствия выплачиваемая сумма может достигать 5 млн рублей за первый год службы.Министерство информации и массовых коммуникаций области