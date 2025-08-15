15 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:31 | 15 августа
В Саратовской области для контрактников введена дополнительная выплата в полмиллиона рублей
09:00 | 15 августа
Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
15:01 | 14 августа
Политолог поддержал Романа Бусаргина в стремлении навести порядок с земельными участками
13:34 | 14 августа
В новой поликлинике будут открыты палаты дневного стационара и диагностическое отделение
12:38 | 14 августа
Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»
10:35 | 14 августа
7 сбитых дронов противника у братьев на СВО
09:00 | 14 августа
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном

Новости
В микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова 15 августа начались масштабные подготовительные работы по строительству новой современной школы на 1100 мест с бассейном и спортивным ядром. Они включают в себя производство земляных работ, расчистку территории, устройство подъездных путей и дренажей, начало переноса и переустройство инженерных сетей.


Как пояснили специалисты, большой комплекс предварительных работ позволяет подготовиться к началу строительства большого образовательного учреждения. Согласно градостроительному кодексу, они могут выполняться до выдачи разрешения - со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу.

«Строительный цикл при возведении таких крупных и востребованных социальных объектов достаточно длинный, поэтому очень важно заранее и качественно подготовить площадку», - подчеркнули в комитете капитального строительства.

Напомним, с просьбой возвести новую современную школу в микрорайоне Молодежный неоднократно обращались местные жители. Они направили в органы власти более 10 тысяч подписей.

Новая школа будет включать в себя спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей микрорайона, и решит многолетнюю проблему с обучением во вторую смену. Учреждение, которое по предложению общественности будет носить имя Героев специальной военной операции, интегрируют в пространство сквера «Территория детства» с дополнительным благоустройством.
 