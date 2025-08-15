Эксперты подтвердили законность подготовки к строительству школы в Молодежном

просмотров: 112

Как пояснили специалисты, большой комплекс предварительных работ позволяет подготовиться к началу строительства большого образовательного учреждения. Согласно градостроительному кодексу, они могут выполняться до выдачи разрешения - со дня направления проектной документации указанных объектов на экспертизу.«Строительный цикл при возведении таких крупных и востребованных социальных объектов достаточно длинный, поэтому очень важно заранее и качественно подготовить площадку», - подчеркнули в комитете капитального строительства.Напомним, с просьбой возвести новую современную школу в микрорайоне Молодежный неоднократно обращались местные жители. Они направили в органы власти более 10 тысяч подписей.Новая школа будет включать в себя спортивное ядро, которое будет доступно для всех жителей микрорайона, и решит многолетнюю проблему с обучением во вторую смену. Учреждение, которое по предложению общественности будет носить имя Героев специальной военной операции, интегрируют в пространство сквера «Территория детства» с дополнительным благоустройством.