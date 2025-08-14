Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин завел официальный канал в российском мессенджере МАХ. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.
«Буду подробно рассказывать о своей работе, реализуемых проектах и важных событиях, направленных на развитие региона», - отметил глава региона.
Подписаться на канал можно по ссылке https://max.ru/busargin_r.
Напомним, ранее в мессенджере МАХ появился официальный канал Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, на который также можно подписаться по ссылке
