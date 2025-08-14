14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
15:01 | 14 августа
Политолог поддержал Романа Бусаргина в стремлении навести порядок с земельными участками
13:34 | 14 августа
В новой поликлинике будут открыты палаты дневного стационара и диагностическое отделение
12:38 | 14 августа
Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»
10:35 | 14 августа
7 сбитых дронов противника у братьев на СВО
09:00 | 14 августа
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования
09:00 | 14 августа
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин завел официальный канал в российском мессенджере МАХ. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.



«Буду подробно рассказывать о своей работе, реализуемых проектах и важных событиях, направленных на развитие региона», - отметил глава региона.

Подписаться на канал можно по ссылке https://max.ru/busargin_r.

Напомним, ранее в мессенджере МАХ появился официальный канал Председателя Государственной думы Вячеслава Володина, на который также можно подписаться по ссылке