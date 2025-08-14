14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Политолог поддержал Романа Бусаргина в стремлении навести порядок с земельными участками

Работа губернатора Романа Бусаргина по возвращению земель, отданных безответственным застройщикам – шаг в сторону упорядочения городской застройки и недопущения строительства жилых домов без социальной инфраструктуры. Об этом заявил саратовский политолог Дмитрий Олейник, отметивший тяжелое наследство в этом вопросе, доставшееся Бусаргину от предшественника.

- Ситуация с земельными участками, которые сейчас находятся в собственности ППК «Фонд развития территорий», – это еще одно наследие эпохи безответственной застройки при прежнем руководстве области и города. Эти земли отошли Фонду в процессе решения проблемы обманутых дольщиков, созданной рукотворно.

Именно при губернаторе Валерии Радаеве и бывших мэрах Саратова массово раздавались земли под застройку без должного контроля, что привело к появлению «серых» застройщиков, обманутых дольщиков и кварталов, где жилые многоэтажки росли как грибы, а школы, детские сады и поликлиники оставались лишь на бумаге.

Сейчас губернатор Роман Бусаргин пытается исправить ситуацию, и это правильный шаг. Выкуп этих земель для планомерного развития инфраструктуры – не просто бюрократическая процедура, а необходимая мера, чтобы наконец привести градостроительную политику в соответствие с нуждами жителей. Новые правила, запрещающие строительство без социальных объектов, – это долгожданный поворот к здравому смыслу.

Конечно, предстоит еще много работы: нужно не просто выкупить участки, но и обеспечить их комплексное освоение, чтобы в будущем не повторять ошибок прошлого. Однако сам факт, что региональная власть активно занимается этой проблемой, а не закрывает на нее глаза, как раньше, вселяет осторожный оптимизм. Остается надеяться, что этот процесс будет прозрачным и действительно послужит интересам города, а не очередным «освоением бюджетов». Пока что – движение в верном направлении.