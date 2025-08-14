В новой поликлинике будут открыты палаты дневного стационара и диагностическое отделение

14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
В Красном Куте строится современная поликлиника. Лечебное учреждение на 400 посещений в смену возводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В настоящее время поликлиника Краснокутской районной больницы располагается в приспособленном помещении - бывшем трехэтажном здании гостиницы с узкими темными коридорами, низкими потолками, отсутствием холлов для ожидания приема специалистов.

На новом объекте уже ведутся работы по благоустройству территории, внутренние и внешние отделочные работы, готовятся помещения для установки компьютерного томографа, рентгеновского оборудования. Подрядчик монтирует входные группы.

«Сейчас поликлиника не соответствует потребностям жителей района, новым стандартам. Ветхие перекрытия не позволяют установить современную «тяжелую» медицинскую технику. Открытие нового лечебного учреждения позволит проводить диагностические исследования, оказывать квалифицированную помощь в комфортных условиях.
В общей сложности в этом году в рамках нацпроекта запланировано введение в эксплуатацию пяти современных поликлиник. Все они находятся в разной степени готовности, но все планируются к сдаче в конце этого года», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Напомним, действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года. Решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».