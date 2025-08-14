14 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:35 | 14 августа
Андрей Фетисов:«Как же обидно, когда от главного на себя оттягивает внимание какая-то словесная возня в угоду хайпу»
18:00 | 14 августа
Саратовский полицейский стал объектом провокации
17:47 | 14 августа
Роман Бусаргин завел официальный канал в национальном мессенджере МАХ
15:01 | 14 августа
Политолог поддержал Романа Бусаргина в стремлении навести порядок с земельными участками
13:34 | 14 августа
В новой поликлинике будут открыты палаты дневного стационара и диагностическое отделение
12:38 | 14 августа
Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»
10:35 | 14 августа
7 сбитых дронов противника у братьев на СВО
09:00 | 14 августа
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования
09:00 | 14 августа
В 2025 году в саратовские лечебные учреждения поступило 19 единиц «тяжелого» медицинского оборудования
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»

Новости
Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»


Неравнодушные граждане выходят с плакатами в поддержку строительства новой школы в Ленинском районе Саратова. Они призывают не реагировать на провокации, «не тянуть время, строить школу».

Жители ждали начало работ по благоустройству сквера «Территория детства» с трепетом и волнением. Ведь для многих это место – уголок природы в центре городской застройки. Об этом рассказала жительница одного из окрестных домов Виктория Иванова:

- Стартовавшие работы по благоустройству сквера – символ надежды и позитивных перемен. Уверена, что после их окончания эта территория станет красивейшим местом в городе. Это место станет идеальным для вечерних прогулок, свиданий и общения. А когда здесь появится школа имени Героев спецоперации с бассейном и современными классами, это будет сквер нашей мечты – гордость Саратова и настоящее сердце нашего района. Ждем и верим, что у инициаторов этого благого дела всё обязательно получится.