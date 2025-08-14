Саратовчанка – о благоустройстве «Территории детства»: «Это будет сквер нашей мечты»

просмотров: 113

Неравнодушные граждане выходят с плакатами в поддержку строительства новой школы в Ленинском районе Саратова. Они призывают не реагировать на провокации, «не тянуть время, строить школу».Жители ждали начало работ по благоустройству сквера «Территория детства» с трепетом и волнением. Ведь для многих это место – уголок природы в центре городской застройки. Об этом рассказала жительница одного из окрестных домов Виктория Иванова:- Стартовавшие работы по благоустройству сквера – символ надежды и позитивных перемен. Уверена, что после их окончания эта территория станет красивейшим местом в городе. Это место станет идеальным для вечерних прогулок, свиданий и общения. А когда здесь появится школа имени Героев спецоперации с бассейном и современными классами, это будет сквер нашей мечты – гордость Саратова и настоящее сердце нашего района. Ждем и верим, что у инициаторов этого благого дела всё обязательно получится.