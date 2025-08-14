7 сбитых дронов противника у братьев на СВО

просмотров: 126

В одном из именных подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, рассказали о том, как служат в одном полку два родных брата из Саратовской области.Командир мотострелкового отделения, старший сержант с позывным «Халк» и стрелок старшина с позывным «Сергеич» — родные братья. С первых дней службы они демонстрируют свой профессионализм.Братья стали частью мобильной группы по уничтожению БПЛА - на их счету уже несколько успешных операций. Главная цель группы — уничтожение БПЛА квадрокоптерного типа «Вампир», получивших название «БАБА ЯГА».Не так давно, действуя в темное время суток и в условиях постоянного риска, братья установили засаду и смогли уничтожить «БАБА ЯГУ» из стрелкового оружия.На счету «Халка» уже три сбитых «БАБЫ ЯГИ». Боец награжден медалями «Жукова», «За боевые отличия» и «Участник СВО». «Сергеич» опережает «Халка» на одну «БАБУ ЯГУ» - в его активе четыре сбитых тяжелых дрона противника. «Сергеич» награжден медалями «Суворова», «За боевые отличия» и «Участник СВО».Братья подчеркивают, что именно родственные узы и поддержка помогают им выстоять и двигаться вперед в сложных условиях. «Позитив, взаимовыручка и доверительная атмосфера в батальоне отличают нас от противника. Мы верим в нашу победу, ведь имея за собой такой тыл, мы просто не можем проиграть», — резюмировали братья.Подвиги братьев и их преданность службе вдохновляют и других бойцов полка, которые служат вместе с саратовцами.Напомним, пополнить ряды боевых подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту. Адрес: г.Саратов. ул.Буровая, д.36. тел. 8 (8452) 38-19-20 или 117.Саратовским контрактникам положены единовременные выплаты из различных источников. Уже в первый месяц службы заключившие контракт могут получить до 2,7 млн рублей, за первый год службы — до 5 млн рублей.