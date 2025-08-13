13 августа 2025 СРЕДА
Новости
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Волейбол объединяет поколения

Новости / Спорт
Волейбол объединяет поколения


Тренер волейбольного клуба «Протон» Андрей Булаткин вместе с игроками молодежной команды «Протон-2» Олесей Кононовой, Марией Ирисовой и Эвелиной Котынкиной провели открытую тренировку для воспитанниц школы олимпийского резерва «Надежда Губернии». Об этом сообщает министерство спорта области.

Юные волейболистки с интересом слушали истории гостей о том, как начинался их путь в волейболе, что помогает справляться с трудными моментами и как сохранять боевой настрой в решающие минуты матча. Опытные спортсменки охотно отвечали на вопросы и делились секретами.

Затем девушки вышли на площадку и вместе с наставником провели полноценную тренировку, так что каждая участница смогла попробовать себя в игре с профессионалами.

Для юных спортсменок это стало мощным источником вдохновения, а для игроков «Протон-2» — возможностью передать опыт подрастающему поколению.