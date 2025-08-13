Волейбол объединяет поколения

просмотров: 87

Тренер волейбольного клуба «Протон» Андрей Булаткин вместе с игроками молодежной команды «Протон-2» Олесей Кононовой, Марией Ирисовой и Эвелиной Котынкиной провели открытую тренировку для воспитанниц школы олимпийского резерва «Надежда Губернии». Об этом сообщает министерство спорта области.Юные волейболистки с интересом слушали истории гостей о том, как начинался их путь в волейболе, что помогает справляться с трудными моментами и как сохранять боевой настрой в решающие минуты матча. Опытные спортсменки охотно отвечали на вопросы и делились секретами.Затем девушки вышли на площадку и вместе с наставником провели полноценную тренировку, так что каждая участница смогла попробовать себя в игре с профессионалами.Для юных спортсменок это стало мощным источником вдохновения, а для игроков «Протон-2» — возможностью передать опыт подрастающему поколению.