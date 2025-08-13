Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»

просмотров: 124

Конкурсы организованы по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Более того, это мера поддержки культурной среды и читательского интереса, важных для современных россиян.«Воплощается в жизнь еще одно поручение Главы государства. Напомню, что по итогам заседания Совета, состоявшегося 5 ноября 2024 года, Президент России поручил Минпросвещения России при участии Российского общества "Знание" подготовить и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, в том числе Всероссийского конкурса "Самая читающая школа России" и Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". "Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению – в наших традициях" — сказал Президент России на том заседании. И такое приобщение очень часто начинается как раз в стенах школьных библиотек. Важно, чтобы школьные библиотеки стали для ребят точками притяжения, а педагоги-библиотекари — авторитетными, знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе. Уникальность школьной библиотеки заключается в том, что педагог-библиотекарь хорошо знает каждого конкретного ребенка и может "вести" его, приобщать к чтению, помогать в решении возникающих проблем. Рассчитываю, что проведение таких всероссийских конкурсов позволит не только определить самую читающую школу России, выявить лучшего школьного педагога-библиотекаря этого года и масштабировать имеющиеся практики, но и в целом создаст условия для воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, что является одной из задач государственной языковой политики Российской Федерации», — отметила советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования. Конкурсантам со всей страны предстоит продемонстрировать передовые достижения в сфере школьных библиотек: здесь соединятся практики масштабом от небольших сельских школ до образовательных учреждений из городов-миллионников.Участники конкурса «Самая читающая школа России» проведут очные мероприятия по предложенным материалам и защитят авторские практики перед экспертным советом. Сотрудникам школ, борющимся за звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», предстоит провести внеурочные мероприятия и проявить профессионализм в решении смоделированных ситуаций.Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей.Приём заявок осуществляется на сайтах:- Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России»: https://znanierussia.ru/readingschool- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»: https://znanierussia.ru/bibliotekar.Также в преддверии старта конкурсов на онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», реализованный Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и ценные знания для преобразования школьных библиотек в культурно-просветительские центры.