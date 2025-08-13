13 августа 2025 СРЕДА
Новости
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открывает приём заявок на Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России» и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября 2025 года.


Конкурсы организованы по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Более того, это мера поддержки культурной среды и читательского интереса, важных для современных россиян.

«Воплощается в жизнь еще одно поручение Главы государства. Напомню, что по итогам заседания Совета, состоявшегося 5 ноября 2024 года, Президент России поручил Минпросвещения России при участии Российского общества "Знание" подготовить и представить предложения по организации и проведению мероприятий, направленных на выявление лучших библиотечных практик, в том числе Всероссийского конкурса "Самая читающая школа России" и Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". "Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению – в наших традициях" — сказал Президент России на том заседании. И такое приобщение очень часто начинается как раз в стенах школьных библиотек. Важно, чтобы школьные библиотеки стали для ребят точками притяжения, а педагоги-библиотекари — авторитетными, знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе. Уникальность школьной библиотеки заключается в том, что педагог-библиотекарь хорошо знает каждого конкретного ребенка и может "вести" его, приобщать к чтению, помогать в решении возникающих проблем. Рассчитываю, что проведение таких всероссийских конкурсов позволит не только определить самую читающую школу России, выявить лучшего школьного педагога-библиотекаря этого года и масштабировать имеющиеся практики, но и в целом создаст условия для воспитания интереса к чтению и книге на всех уровнях общего образования, что является одной из задач государственной языковой политики Российской Федерации», — отметила советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Принять участие в конкурсах могут действующие школьные педагоги-библиотекари и образовательные организации, осуществляющие деятельность по программам начального, основного и среднего общего образования. Конкурсантам со всей страны предстоит продемонстрировать передовые достижения в сфере школьных библиотек: здесь соединятся практики масштабом от небольших сельских школ до образовательных учреждений из городов-миллионников.

Участники конкурса «Самая читающая школа России» проведут очные мероприятия по предложенным материалам и защитят авторские практики перед экспертным советом. Сотрудникам школ, борющимся за звание «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», предстоит провести внеурочные мероприятия и проявить профессионализм в решении смоделированных ситуаций.

Финалисты конкурсов встретятся в Москве: решающие испытания и награждение победителей состоятся в декабре на I Международном форуме библиотекарей.

Приём заявок осуществляется на сайтах:
- Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России»: https://znanierussia.ru/readingschool
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»: https://znanierussia.ru/bibliotekar.

Также в преддверии старта конкурсов на онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», реализованный Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и ценные знания для преобразования школьных библиотек в культурно-просветительские центры.