13 августа 2025 СРЕДА
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Встреча прошла в рамках тематического цикла «Главный символ страны»
В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, 12 августа, в выставочном зале Дворца культуры «Россия» состоялась встреча с ветераном специальной военной операции Андреем Хасановым. В мероприятии приняли участие члены военно-патриотического клуба «Отвага» под руководством гвардии полковника в отставке, ветерана ВДВ Николая Никуленко, а также сотрудники ДК «Россия».

Участники встречи обсудили важность государственного флага для россиян. Андрей Хасанов поделился воспоминаниями о своем жизненном пути, начиная с начала карьеры около 30 лет назад и заканчивая участием в СВО. Он прошел путь от рядового до заместителя командира артиллерийского дивизиона в звании лейтенанта.

Разговор вышел за рамки военной службы и коснулся личных переживаний. Ветеран подчеркнул, что самое трудное — это сохранить человечность в любой ситуации, будь то на передовой или в обычной жизни. «Не стоит бояться выделяться, когда речь идет о принципах, достоинстве и защите своей страны», — поделился мнением ветеран.