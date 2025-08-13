Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»

просмотров: 128

Встреча прошла в рамках тематического цикла «Главный символ страны»В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации, 12 августа, в выставочном зале Дворца культуры «Россия» состоялась встреча с ветераном специальной военной операции Андреем Хасановым. В мероприятии приняли участие члены военно-патриотического клуба «Отвага» под руководством гвардии полковника в отставке, ветерана ВДВ Николая Никуленко, а также сотрудники ДК «Россия».Участники встречи обсудили важность государственного флага для россиян. Андрей Хасанов поделился воспоминаниями о своем жизненном пути, начиная с начала карьеры около 30 лет назад и заканчивая участием в СВО. Он прошел путь от рядового до заместителя командира артиллерийского дивизиона в звании лейтенанта.Разговор вышел за рамки военной службы и коснулся личных переживаний. Ветеран подчеркнул, что самое трудное — это сохранить человечность в любой ситуации, будь то на передовой или в обычной жизни. «Не стоит бояться выделяться, когда речь идет о принципах, достоинстве и защите своей страны», — поделился мнением ветеран.