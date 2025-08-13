Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
Соревнования проводятся среди дворовых команд.
В Духовницком районе прошёл зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области. В соревнованиях приняли участие юные футболисты из Пугачёвского, Ивантеевского, Перелюбского, Духовницкого и Краснопартизанского районов.
Турнир проводится в рамках региональной программы «Дворовый тренер», инициированной губернатором области Романом Бусаргиным.
Соревновались юные футболисты в 4-х возрастных категориях. В результате места распределились следующим образом:
В возрастной группе 2014-2015 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Ивантеевский район
3 место - Духовницкий район;
в возрастной группе 2012-2013 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Перелюбский район
3 место - Духовницкий район;
в возрастной группе 2010-2011 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Духовницкий район
3 место - Ивантеевский район;
в возрастной группе 2008-2009 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Краснопартизанский район
3 место - Духовницкий район.
Команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, завоевали право на участие в региональном этапе.
Министерство спорта области