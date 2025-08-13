13 августа 2025 СРЕДА
Новости
19:36 | 13 августа
Верховный правитель Малайзии совершил рабочий визит на вертолетный завод Казани
18:44 | 13 августа
Волейбол объединяет поколения
18:40 | 13 августа
В новой озинской поликлинике откроется стоматологическое отделение
18:14 | 13 августа
Общественники выступили в защиту ставшего объектом интернет-буллинга полицейского
18:12 | 13 августа
Председатель Общественной палаты назвал провокацией историю с высказыванием полицейского
17:51 | 13 августа
Ветеран МВД осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского
13:31 | 13 августа
Жителей Саратовской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
10:02 | 13 августа
Участник СВО поделился опытом воинской службы с ребятами из военно-патриотического клуба «Отвага»
09:00 | 13 августа
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области

Новости
Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области


Соревнования проводятся среди дворовых команд.
В Духовницком районе прошёл зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области. В соревнованиях приняли участие юные футболисты из Пугачёвского, Ивантеевского, Перелюбского, Духовницкого и Краснопартизанского районов.

Турнир проводится в рамках региональной программы «Дворовый тренер», инициированной губернатором области Романом Бусаргиным.

Соревновались юные футболисты в 4-х возрастных категориях. В результате места распределились следующим образом:

В возрастной группе 2014-2015 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Ивантеевский район
3 место - Духовницкий район;

в возрастной группе 2012-2013 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Перелюбский район
3 место - Духовницкий район;

в возрастной группе 2010-2011 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Духовницкий район
3 место - Ивантеевский район;

в возрастной группе 2008-2009 г.р.:
1 место - Пугачёвский район
2 место - Краснопартизанский район
3 место - Духовницкий район.

Команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, завоевали право на участие в региональном этапе.

Министерство спорта области