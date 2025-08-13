Юные футболисты сразились за право участия в региональном этапе областного турнира на кубок Губернатора Саратовской области

просмотров: 149

Соревнования проводятся среди дворовых команд.В Духовницком районе прошёл зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области. В соревнованиях приняли участие юные футболисты из Пугачёвского, Ивантеевского, Перелюбского, Духовницкого и Краснопартизанского районов.Турнир проводится в рамках региональной программы «Дворовый тренер», инициированной губернатором области Романом Бусаргиным.Соревновались юные футболисты в 4-х возрастных категориях. В результате места распределились следующим образом:В возрастной группе 2014-2015 г.р.:1 место - Пугачёвский район2 место - Ивантеевский район3 место - Духовницкий район;в возрастной группе 2012-2013 г.р.:1 место - Пугачёвский район2 место - Перелюбский район3 место - Духовницкий район;в возрастной группе 2010-2011 г.р.:1 место - Пугачёвский район2 место - Духовницкий район3 место - Ивантеевский район;в возрастной группе 2008-2009 г.р.:1 место - Пугачёвский район2 место - Краснопартизанский район3 место - Духовницкий район.Команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, завоевали право на участие в региональном этапе.Министерство спорта области