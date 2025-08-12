12 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу

Новости
Начало благоустройства сквера «Территория детства» стало долгожданным событием для жителей Ленинского района. Дети и их родители также с нетерпением ждут возведения новой школы.



"Очень все ждем, когда сквер приведут в порядок. Уверена, что он станет комфортнее. Видела, что сейчас уже устанавливают систему полива, работы ведутся. А это значит, что мы сможем любоваться цветами, гулять в тени под кронами деревьев", - поделилась жительница областного центра Антонина Полякова.

Женщина также отметила, что ждет возведения новой школы в Ленинском районе. Поскольку сейчас дети вынуждены учиться в две смены.

"Новая школа, которую назовут в честь Героев специальной военной операции, позволит нашим детям учиться в одну смену, при этом различные секции и кружки учащиеся смогут посещать без отрыва от учебы. Ведь рядом со школой будут спортплощадки, а также бассейн", - прокомментировала саратовчанка.