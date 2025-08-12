В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу

просмотров: 83

"Очень все ждем, когда сквер приведут в порядок. Уверена, что он станет комфортнее. Видела, что сейчас уже устанавливают систему полива, работы ведутся. А это значит, что мы сможем любоваться цветами, гулять в тени под кронами деревьев", - поделилась жительница областного центра Антонина Полякова.Женщина также отметила, что ждет возведения новой школы в Ленинском районе. Поскольку сейчас дети вынуждены учиться в две смены."Новая школа, которую назовут в честь Героев специальной военной операции, позволит нашим детям учиться в одну смену, при этом различные секции и кружки учащиеся смогут посещать без отрыва от учебы. Ведь рядом со школой будут спортплощадки, а также бассейн", - прокомментировала саратовчанка.