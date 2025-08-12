Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»

просмотров: 100

«Мы сейчас находимся в уникальной ситуации: за всю историю современной России минимальный уровень безработицы при огромном спросе на рабочую силу. Молодёжь отличается высокой мобильностью. Поэтому существует очень большой комплекс вопросов, которым нужно уделять внимание, чтобы эта мобильность была не во вред, а наоборот, чтобы люди приходили и работали. Это особенно важно с учётом значения Приволжского округа для всей страны, в том числе нашей промышленности и сельского хозяйства», – сказал Игорь Комаров. – Достойной заработной платы зачастую недостаточно, молодые специалисты заинтересованы в карьерных перспективах, предоставлении жилья, условиях для занятий спортом и культурно-массового досуга.На заседании также обсудили создание на предприятиях молодёжных советов, которые позволяют молодым людям активно участвовать в жизни организаций и влиять на решение важных вопросов.Также в молодежной столице России состоялось торжественное закрытие финала нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд) для работающей молодёжи, реализуемого под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми. Всего в отборочных мероприятиях приняли участие 16 тысяч человек с 394 предприятий округа.В церемонии награждения принял участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Он поздравил финалистов проекта, отметил их командный дух, отдельно поблагодарил за участие молодые семьи с детьми: «У нас очень большая страна, большой округ, поэтому важно, что каждый из вас вносит свой посильный вклад в их развитие и с душой относится к тому, что происходит вокруг. Все вы – победители. Я хочу вас поблагодарить и поздравить с завершением первого крупномасштабного общественного проекта для работающей молодёжи не только в Приволжском федеральном округе, но и нашей стране».В состав делегации Саратовской области вошли 30 активных и талантливых работников предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности (промышленности, сельского хозяйства и пр.), в том числе молодая семья Вороновых с двумя сыновьями.Участники окружного этапа соревновались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах. За победу в представленных на проекте номинациях от Саратовской области боролись представители 6 предприятий региона (АО «КБПА», АО «Апатит» – ФОСАГРО, ПО «Корпус», АО «ЗМК», ООО ДСК «Мегастрой», ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4), объединенные в одну сильнейшую команду по итогам регионального этапа, на котором были отобраны лучшие и сильнейшие участники.«Этот новаторский проект, объединивший работающую молодежь из реального сектора экономики, подчеркивает, что приоритетное внимание уделяется не только студентам и школьникам, но и инженерам, конструкторам и программистам, занятым на производстве. Наша молодежь достойно представила регион, впервые участвуя в столь сложном и значимом проекте, проявив себя на все сто процентов. Делегация Саратовской области с нетерпением ждет возможности посоревноваться в рамках проведения окружного проекта «МолоТ» в следующем 2026 году!», – подытожила председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Справочно:Проект «МолоТ» проходит впервые. Организатором проекта выступает Правительство Пермского края под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.