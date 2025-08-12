12 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове

Представители культурной общественности возмущены тем, что прежний собственник здания на ул. Октябрьской, 7 в Саратове затянул судебные тяжбы, препятствуя созданию там общественного пространства. Это не дает возможности приступить к ремонту данного здания и устройству его под картинную галерею.


Дмитрий Андреев - директор Саратовского филиала РОСИЗО, доцент факультета искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского прокомментировал данную ситуацию:

"С большим удивлением узнал о том, что ситуация с ремонтом застопорилась. Оказывается, прежний собственник, который вместо обещанной картинной галереи в свое время сделал там заведение элитный ресторан, продолжает попытки помешать его скорейшему ремонту и оборудованию.

Оказалось, что на сегодняшний день идут судебные разбирательства, в ходе которых предыдущий владелец хочет получить какую-то компенсацию. И это несмотря на то, что здание через суд передано в областную собственность и прикреплено к музею им.Федина, на земле которого оно было построено.

Насколько я знаю на приведение здания в порядок уже выделены бюджетные средства. Однако, фактически их потратить сегодня нельзя, так как продолжаются судебные разбирательства в рамках иска бывшего собственника, требующего получение компенсации.

Ситуация напоминает классический сюжет «Собака на сене», когда в угоду собственным интересам создаются препятствия для жителей и гостей Саратова, которые ждут скорейшего открытия новой современной картинной галереи".

Напомним, что правительство Саратовской области просило передать постройку в собственность региона вместе с участком, чтобы разместить там картинную галерею. Губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников не сносить здание, а использовать его по культурному профилю. А именно — открыть здесь картинную галерею музея Федина.