Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове

Дмитрий Андреев - директор Саратовского филиала РОСИЗО, доцент факультета искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского прокомментировал данную ситуацию:"С большим удивлением узнал о том, что ситуация с ремонтом застопорилась. Оказывается, прежний собственник, который вместо обещанной картинной галереи в свое время сделал там заведение элитный ресторан, продолжает попытки помешать его скорейшему ремонту и оборудованию.Оказалось, что на сегодняшний день идут судебные разбирательства, в ходе которых предыдущий владелец хочет получить какую-то компенсацию. И это несмотря на то, что здание через суд передано в областную собственность и прикреплено к музею им.Федина, на земле которого оно было построено.Насколько я знаю на приведение здания в порядок уже выделены бюджетные средства. Однако, фактически их потратить сегодня нельзя, так как продолжаются судебные разбирательства в рамках иска бывшего собственника, требующего получение компенсации.Ситуация напоминает классический сюжет «Собака на сене», когда в угоду собственным интересам создаются препятствия для жителей и гостей Саратова, которые ждут скорейшего открытия новой современной картинной галереи".Напомним, что правительство Саратовской области просило передать постройку в собственность региона вместе с участком, чтобы разместить там картинную галерею. Губернатор Роман Бусаргин поддержал идею общественников не сносить здание, а использовать его по культурному профилю. А именно — открыть здесь картинную галерею музея Федина.