17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
Участник СВО из Питерского района награжден медалью «Защитник Курской области». Об этом сегодня сообщили в районной администрации.

Райбек Е. получил заслуженную награду за самоотверженность, стойкость и мужество, проявленное в ходе выполнения боевых задач.

«Благодаря смелости таких ребят наша страна может быть уверена в безопасности и сохранении исторической памяти. Желаем бойцу крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой!», - пожелали чиновники.