Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области

Участник СВО из Питерского района награжден медалью «Защитник Курской области». Об этом сегодня сообщили в районной администрации.Райбек Е. получил заслуженную награду за самоотверженность, стойкость и мужество, проявленное в ходе выполнения боевых задач.«Благодаря смелости таких ребят наша страна может быть уверена в безопасности и сохранении исторической памяти. Желаем бойцу крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой!», - пожелали чиновники.