Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде

19 августа открывается регистрация на открытый интеллектуальный турнир «Цифровая Олимпиада по охране труда». К участию в соревновании приглашаются специалисты и руководители служб охраны труда.«Цифровая Олимпиада по охране труда» - это возможность повысить квалификацию, расширить профессиональные горизонты и установить контакты с коллегами со всей страны. Участие в олимпиаде позволит оценить свой уровень компетенций, выявить области для дальнейшего развития и получить новые знания.Участие в олимпиаде бесплатное. Победителей ждут ценные призы от Ассоциации «СИЗ» и консалтинговой группы «Термика».Турнир пройдет в два этапа: первый - дистанционный с 4 по 6 сентября, второй - очный 13 ноября.Дистанционный этап представляет собой онлайн-тестирование, где каждому участнику предстоит за 20 минут ответить на 30 вопросов, выбранных случайным образом. По числу правильных ответов и времени, затраченному на тест, будет сформирован сводный рейтинг. Занявшие с первого по пятидесятое место выходят во второй тур и будут приглашены на 29-ю Международную специализированную выставку-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2025), которая состоится с 11 по 14 ноября в МВЦ «Крокус Экспо».Для участия в цифровой олимпиаде необходимо зарегистрироваться по ссылке https://biot-expo.ru/olimpiada до 2 сентября 2025 года. После регистрации каждый участник получит доступ к тестовым заданиям на платформе турнира.