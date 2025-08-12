12 августа 2025 ВТОРНИК
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
19 августа открывается регистрация на открытый интеллектуальный турнир «Цифровая Олимпиада по охране труда». К участию в соревновании приглашаются специалисты и руководители служб охраны труда.

«Цифровая Олимпиада по охране труда» - это возможность повысить квалификацию, расширить профессиональные горизонты и установить контакты с коллегами со всей страны. Участие в олимпиаде позволит оценить свой уровень компетенций, выявить области для дальнейшего развития и получить новые знания.

Участие в олимпиаде бесплатное. Победителей ждут ценные призы от Ассоциации «СИЗ» и консалтинговой группы «Термика».

Турнир пройдет в два этапа: первый - дистанционный с 4 по 6 сентября, второй - очный 13 ноября.

Дистанционный этап представляет собой онлайн-тестирование, где каждому участнику предстоит за 20 минут ответить на 30 вопросов, выбранных случайным образом. По числу правильных ответов и времени, затраченному на тест, будет сформирован сводный рейтинг. Занявшие с первого по пятидесятое место выходят во второй тур и будут приглашены на 29-ю Международную специализированную выставку-форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2025), которая состоится с 11 по 14 ноября в МВЦ «Крокус Экспо».

Для участия в цифровой олимпиаде необходимо зарегистрироваться по ссылке https://biot-expo.ru/olimpiada до 2 сентября 2025 года. После регистрации каждый участник получит доступ к тестовым заданиям на платформе турнира.