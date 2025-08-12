12 августа 2025 ВТОРНИК
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025

В Московском дворце пионеров с 21 по 23 августа пройдёт IV Международный детский культурный форум. Участниками форума станут более 2500 талантливых детей из всех регионов России, а также делегации из других стран, которым предстоит раскрыть свой потенциал в творческих индустриях и расширить знания о культурном наследии. Гостей форума ждут творческие встречи с выдающимися деятелями культуры, мастер-классы, дискуссии и образовательные активности, проходящие по шести главным творческим направлениям форума: музыка, хореография, театр и цирк, кино и анимация, музеи и ИЗО, а также литература и журналистика.

Наш регион представят 11 одарённых детей от 12 до 17 лет. Это многократные победители конкурсов и фестивалей различного уровня, престижных творческих конкурсов – юные исполнители на музыкальных инструментах, художник, балерина, актриса и мультипликатор.

Кто будет кураторами 6 направлений Международного детского культурного форума 2025 года можно узнать здесь: https://clck.ru/3NbRnc.