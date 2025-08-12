Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025

просмотров: 106

В Московском дворце пионеров с 21 по 23 августа пройдёт IV Международный детский культурный форум. Участниками форума станут более 2500 талантливых детей из всех регионов России, а также делегации из других стран, которым предстоит раскрыть свой потенциал в творческих индустриях и расширить знания о культурном наследии. Гостей форума ждут творческие встречи с выдающимися деятелями культуры, мастер-классы, дискуссии и образовательные активности, проходящие по шести главным творческим направлениям форума: музыка, хореография, театр и цирк, кино и анимация, музеи и ИЗО, а также литература и журналистика.Наш регион представят 11 одарённых детей от 12 до 17 лет. Это многократные победители конкурсов и фестивалей различного уровня, престижных творческих конкурсов – юные исполнители на музыкальных инструментах, художник, балерина, актриса и мультипликатор.Кто будет кураторами 6 направлений Международного детского культурного форума 2025 года можно узнать здесь: https://clck.ru/3NbRnc.