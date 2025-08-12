12 августа 2025 ВТОРНИК
17:30 | 12 августа
В отремонтированном сквере "Территория детства" жители ждут новые клумбы и современную школу
16:23 | 12 августа
Работающая молодежь шести предприятий представила Саратовскую область в общественном проекте ПФО «МолоТ»
15:50 | 12 августа
Культурная общественность возмущена судебными тяжбами бывшего собственника здания будущей картинной галереи в Саратове
14:55 | 12 августа
Саратовского бойца отметили наградой за защиту Курской области
13:30 | 12 августа
Сформирована делегация Саратовской области на Международный детский культурный форум 2025
12:23 | 12 августа
Специалисты по охране труда оценят свою компетенцию на цифровой олимпиаде
11:30 | 12 августа
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года
10:16 | 12 августа
Лазерная коагуляция помогает предотвращать нежелательные последствия сахарного диабета
09:05 | 12 августа
Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
Благоустройство ДШИ№1 в Вольске завершится до конца года

В детской школе искусств №1 в Вольске в рамках работ по благоустройству территории начался демонтаж старого асфальта. Учреждение расположено в здании – памятнике архитектуры регионального значения «Народная библиотека». Двор приводить в порядок начали по инициативе губернатора Романа Бусаргина. В апреле этого глава региона посещал учреждение. Тогда же было принято решение отремонтировать территорию школы. На благоустройство территории было выделено свыше 5,6 млн рублей

Благоустройство стало продолжением масштабного ремонта. Его проводили в ДШИ в 2023 и 2024-м годах. В частности, выполнили укрепление фундамента, замену кровли и инженерных коммуникаций, ремонт классов, реставрацию фасада и оснащение современным оборудованием.

Как рассказала директор школы Ольга Данилина, предстоит масштабная работа: «Идет полная замена асфальтового покрытия. Демонтаж старого и укладка нового асфальта с бордюрным камнем создадут комфортную и безопасную среду для детей.

Большое внимание озеленению территории. Высадка цветов и кустарников преобразит школьный двор, создаст уютную атмосферу для творческого процесса. Готовится установка нового ограждения. Замена старых ворот и установка современного забора обеспечит безопасность и подчеркнет архитектурную ценность здания. Благоустройство территории станет завершающим этапом преображения нашей школы, которая обретет целостный и современный облик».

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что этот ремонт - важный шаг в создании комфортной среды для юных музыкантов и художников. Это инвестиция в будущее, в развитие творческого потенциала молодого поколения Вольска.