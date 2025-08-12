Юные саратовские таланты стали финалистами всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы»

12 августа 2025 ВТОРНИК
В Музее Победы подвели итоги отборочного этапа всероссийского конкурса чтецов «Поэзия Победы». В число финалистов вошли 10-летний Платон Булда и  15-летняя Елена Курилова из Саратовской области. Старт конкурса был дан накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего же для участия в конкурсе Музея Победы поступило более 6 тысяч видео-заявок из 87 регионов России. Конкурсанты читали произведения советских и российских поэтов и прозаиков, а также авторские произведения, посвящённые России, русскому характеру, родной природе, родному языку, выдающимся личностям и событиям российской истории.

«Перед жюри стояла непростая задача выбрать лучших среди сильнейших чтецов. Мы хотим отметить высокое мастерство юных артистов. Благодарим всех участников за их талант, за неравнодушие и любовь к русской литературе и поэзии, за необычные творческие решения! Поздравляем финалистов и благодарим всех за проявленный интерес к конкурсу!» – подчеркнули в Музее Победы.

Теперь юные таланты примут участие в финале, который пройдет в оффлайн- и онлайн-формате в Музее Победы 30 августа 2025 года. Ребят от 6 до 18 лет ждет масштабный поэтический марафон. Выступления детей будет оценивать профессиональное жюри, и по итогам творческого состязания будут названы победители конкурса.

Ознакомиться с именами финалистов конкурса «Поэзия Победы» можно на сайте:  https://victorymuseum.ru/playbill/events/oglashenie-spiska-finalistov-konkursa-poeziya-pobedy-2025/#polufinal.