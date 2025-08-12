Балаково глазами гостей

просмотров: 152

- Окна моего дома выходят во двор 25-й школы. В этот раз посмотрела и ахнула – какой стадион отстроили! И в столице такой не везде увидишь. Наш, балаковский, будто с рекламной картинки, только настоящий, для людей. Ну, молодцы ФосАгро! – восхищается Анна.Есть чему порадоваться. Строительство современного спортивного комплекса с футбольным полем, дорожками для бега и прыжков в длину, баскетбола, волейбола и даже толкания ядра завершено этим летом. Объект построен на условиях софинансирования ФосАгро и Правительством Саратовской области для всех балаковцев, а не только для учеников школы.Пока одни гости из столицы только диву даются, другие реально оценивают проделанную работу. Стадион-картинка приятно порадовал и. Руководители Компании на прошлой неделе провели в Балаково выездное совещание. Но прежде, осмотрели социальные объекты, которые находятся под патронатом Компании. Это всегда – непеременная и часть рабочих визитов в города присутствия ФосАгро. Директора интересуются не протокольно, вникают в суть проектов, в дела их участников - только так и можно понять эффективность финансовых вложений.Инвестиции Компании в будущие кадры радуют дивидендами. Придя в лабораторию информатики, 3D-моделирования и робототехники Школы №25 президент Российского союза химиков, член Совета директоров Виктор Иванов провёл блиц-экзамен ученице 10 «А» ФосАгро-класса Маше Карцевой. Старшеклассница отчеканила формулу аммофоса. Всё просто, ведь это продукция Балаковского завода Компании, на котором она планирует работать после окончания профильного вуза. Балаковская ФосАгро-школа, вошла в десятку лучших в Саратовской области по индексу поступаемости выпускников в вузы.отметил:- Компания с 2013 года выстраивает собственную образовательную и профориентационную модель «школа – колледж/вуз – предприятие». Ее цель – подготовка высококлассных профессионалов, инженеров и технических специалистов – начиная со школьной скамьи. В сумме за 10 лет инвестиции компании в образование составили 14 млрд рублей. Можно сказать, что за 10 лет компания создала систему обеспечения кадровой безопасности. Более 2300 выпускников образовательной модели трудоустроились на предприятия Группы «ФосАгро» за это время.Эффективность образовательной модели ФосАгро была отмечена на высоком уровне. Программа была удостоена Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России В.В. Путина два года назад. Важно, что ФосАгро не только учит способных студентов, но и помогает молодым специалистам освоиться на рабочем месте. У компании есть целый набор институтов, нацеленный на это. Это и программа «ФосАгро-старт» - позволяющая выстроить карьерные треки молодых сотрудников, и институт наставничества, нацеленный на передачу молодежи практического опыта и традиций трудового коллектива, - рассказал Андрей Шаронов.Пройдя через школьный двор юный робототехник или фосагрик легко превращается в дроздёнка. И это не волшебство. Дело в том, что подшефная Компании школа №25 стала ещё и домом для ДРОЗДа – ключевого социального проекта, который работает под девизом: «Детям России – образование, здоровье и духовность». В его развитие компания направила более 2,5 млрд рублей. Сегодня ДРОЗД – это более 80 спортивных секций, классов дополнительного образования, творческих студий, в которых бесплатно занимаются свыше 8,5 тысяч детей – более тысячи из них – это балаковские дети и подростки из разных школ города. Сельские ребята тоже на спорте. В Балаковском районе у программы есть особое направление «ДРОЗД-село», которое объединяет 14 сёл Быково-Отрогского муниципального образования. Сегодня, благодаря программе сельские спортзалы отремонтировали, приобрели инвентарь и форму. А к ребятам из города приезжают тренеры по боксу и борьбе. Члены Совета директоров пришли к дроздятам, как к добрым знакомым – некоторых приветствовали совсем недавно на фестивале в Подмосковной Истре.- Рад за современных детей у которых есть такие возможности развиваться физически и духовно, - поделился. - Вот и Свято-Троицкий кафедральный собор – прекрасное место притяжения для подрастающего поколения и взрослых.Главный культурный и исторический символ Балакова возрожден благодаря помощи компании «ФосАгро». Сейчас в соборе ведутся работы по росписи стен, и в самом скором времени его внутреннее убранство максимально приблизится к задумке его автора – архитектора Фёдора Шехтеля.Гости посетили так же, мемориальный комплекс Аллея Героев, отремонтированный и благоустроенный в рамках социальной программы ФосАгро – «Наши любимые города». На преображение балаковских улиц, парков и скверов за минувшие пять лет ФосАгро направила более полумиллиарда рублей.Источник стабильной социальной поддержки – в поступательном развитии производства. И это основная тема совещания Совета директоров ПАО «ФосАгро». Руководители познакомились с ходом работ над Стратегией развития компании до 2030 года и оценили результаты первого полугодия.- С начала нового инвестиционного цикла - с 2013 года объем выпуска агрохимической продукции ФосАгро удвоился, по мощностям была фактически построена еще одна такая же компания, - отметил динамичное развитие Группы «ФосАгро». - Это произошло в результате продуманной стратегии развития компании, предусматривающей масштабные инвестиции, и благодаря профессионализму нашего коллектива. Объем вложений за этот период достиг 500 млрд рублей. Более 200 млрд рублей из них мы инвестировали за последние 3 года, в том числе рекордные 75 млрд рублей в 2024 году. В результате производство агрохимической продукции ежегодно растет в среднем на 4-5%. Первое полугодие 2025 года не стало исключением – выпуск агрохимической продукции вырос на 4% - до 6,12 млн тонн.Стратегия развития Группы «ФосАгро» до 2030 года, представленная на заседании Совета директоров, предусматривает дальнейшее укрепление лидирующих позиций компании на стратегически приоритетном российском рынке и ключевых зарубежных, прежде всего, на рынках стран БРИКС. Новая стратегия приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой Советом директоров в марте 2019 года. Наиболее существенные цели предыдущей стратегии были достигнуты компанией досрочно – еще по итогам 2024 года. В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 млн тонн в год к 2030 году. отметил, что последовательная реализация инвестиционной программы и уверенные темпы роста производственных показателей позволяют ФосАгро обеспечивать достойный уровень оплаты труда работников и выполнять весь объем взятых на себя социальных обязательств. «За последние 5 лет средняя заработная плата в компании выросла в 2,2 раза до 184 тыс. рублей, а объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней по итогам прошлого года увеличился на 15% - и превысил 79 млрд рублей – это рекордный уровень», - подчеркнул Виктор Черепов.А если так, то не исключено, что нынешняя москвичка Анна Кречетова вернётся в Балаково уже не просто погостить, а жить – интересно и удобно, не хуже, чем в столице.