Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе

В Саратовской области привели в порядок почти 3,5 тысячи улиц в рамках программы ремонта дорог в сельских населенных пунктах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Отмечается, что работы полностью завершены на территории Краснопартизанского, Новоузенского, Турковского и Хвалынского районов.

Как рассказала начальник отдела капитального строительства администрации Краснопартизанского района Наталья Наумова, несмотря на регулярный ремонт автодорог в муниципалитете, со временем любое покрытие изнашивается, появляются трещины, ямы и деформации, что приводит к необходимости регулярного ремонта.

- В рамках региональной программы по инициативе губернатора из областного бюджета был предоставлен межбюджетный трансферт на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования Горновского муниципального образования в сумме 20 млн рублей.

На выделенные средства было отремонтировано дорожное полотно на улицах Пугачевской, Камышинской, Первомайской, Песчаной, Молодежной и других в рабочем поселке Горный, а также улице Советской в селе Большая Сакма.

Безусловно, ремонт дорог в маленьких поселках и селах крайне важен для местного населения. Это и безопасность жителей, и хорошая доступность медицинской помощи, и хорошее подспорье для развития экономики и торговли. Уверена, дорожный ремонт помогает остановить отток населения, улучшить условия жизни и дать селам шанс на развитие, - подытожила Наталья Наумова.