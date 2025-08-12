Строительство школы в парке «Территория детства» решит проблему с нехваткой мест и учебой в две смены

просмотров: 138

- Парк «Территория детства» всегда был для нас особенным местом. Здесь мы гуляем с детьми, наслаждаясь уголком природы в центре Ленинского района. Уверена, после проведения работ по благоустройству, парк станет еще более привлекательным и уютным.Но самое замечательное в этом проекте – это строительство здесь новой школы. У наших детей появится возможность учиться в современном и хорошо оборудованном здании с развитой спортивной инфраструктурой. Решится вопрос и с нехваткой мест, и с учебой в две смены – все жители микрорайона с замиранием сердца ждут начала строительства школы имени Героев СВО.