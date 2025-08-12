12 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 11 августа
Дороги в Горном и Большой Сакме отремонтировали благодаря региональной программе
17:37 | 11 августа
Балаково глазами гостей
17:30 | 11 августа
Некоммерческие организации на средства областных грантов реализуют 37 патриотических проектов
16:41 | 11 августа
Строительство школы в парке «Территория детства» решит проблему с нехваткой мест и учебой в две смены
16:36 | 11 августа
Иностранцев и жителей других регионов позвали заключать контракты в Саратове
12:30 | 11 августа
Саратовские яхтсмены привезли медали с чемпионата и первенства ПФО
11:00 | 11 августа
В Саратовской области продолжаются работы по расчистке русел рек
10:15 | 11 августа
День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей
09:03 | 11 августа
Землякам на СВО отправятся 300 порций разных блюд и летние заготовки
16:34 | 10 августа
Гирлянду из бабочек делали взрослые и дети в центре соцобслуживания Питерского района
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Строительство школы в парке «Территория детства» решит проблему с нехваткой мест и учебой в две смены

Новости / Общество
Комплексное благоустройство парка «Территория детства», стартовавшее с установки автополива – долгожданное событие для жителей микрорайона. Как отметила горожанка Диана Силкина, жители также очень ждут новую школу.



- Парк «Территория детства» всегда был для нас особенным местом. Здесь мы гуляем с детьми, наслаждаясь уголком природы в центре Ленинского района. Уверена, после проведения работ по благоустройству, парк станет еще более привлекательным и уютным.

Но самое замечательное в этом проекте – это строительство здесь новой школы. У наших детей появится возможность учиться в современном и хорошо оборудованном здании с развитой спортивной инфраструктурой. Решится вопрос и с нехваткой мест, и с учебой в две смены – все жители микрорайона с замиранием сердца ждут начала строительства школы имени Героев СВО.