Некоммерческие организации на средства областных грантов реализуют 37 патриотических проектов

Итоги областного конкурса грантов для некоммерческих организаций 2025 года показали значительный интерес общественных организаций к патриотической работе. Среди 88 социальных инициатив-победителей - 37 проектов ориентированы на патриотическое воспитание граждан.

17 социальных инициатив нацелены на сохранение исторической памяти и патриотическое просвещение подрастающего поколения. Одна из них - конкурс творческих работ «Ратный Путь к Победе», планируемый областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Школьники познакомятся ближе с историей своей семьи и региона, приобретут опыт художественного отражения героических событий прошлого в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Молодежная поисковая общественная организация «Память» в рамках социального проекта планирует создание и внедрение настольной образовательной игры, посвященной поисковой деятельности и событиям Великой Отечественной войны. Игра в интерактивной форме познакомит участников с историей войны, работой поисковиков и личными судьбами солдат.

Отдельно выделяются инициативы по поддержке ветеранов специальной военной операции и их семей. Например, благодаря проекту «Снова сильный» в Саратове появится новый комплекс адаптивных тренажеров для ветеранов СВО. Занятия на тренажерах станут частью комплексной реабилитации военнослужащих, в том числе содействуя социальной адаптации бойцов к мирной жизни. Проект представлен АНО «Народный фитнес парк».

При АНО «Кризисный центр «С верой в жизнь!» планируется создание клуба семей участников боевых действий «СВОя правда». Клуб предложит широкий спектр мероприятий, включая тематические встречи, социокультурные события и паломнические поездки. Особое внимание будет уделено психологической поддержке семей, обеспеченной квалифицированными специалистами-психологами.

Благодаря грантовой поддержке ряд организаций получили возможность расширения своей деятельности по увековечению имен Героев Отечества. Например, Фондом «Неравнодушные сердца» запланирована установка памятной стелы-кенотафа Героям Советского Союза Василию Ивановичу Караулову и Ивану Николаевичу Ильеву.
Ассоциация «Апрель» продолжит системную работу по восстановлению воинских захоронений на территории области. Волонтеры организации планируют благоустроить более 2 тысяч могил воинов на территории области.

Традиционно поддержку получили молодежные военно-патриотические клубы. За счет областных грантов они планируют обновить учебно-материальную базу, закупить новый  инвентарь, организовать выездные сборы и тренировки. Например, Александрово-Гайским станичным казачьим обществом запланировано обновление снаряжения для игры лазертаг, которая обеспечит активный досуг для молодежи района. Саратовская Федерация военно-тактических игр предусмотрела проведение студенческого турнира «Молодая гвардия», в котором примут участие 250 человек из Саратова и Энгельса.

Все проекты подтверждают активное участие организаций общественного сектора в сохранении исторической памяти и формировании патриотического духа у молодого поколения, помогают укрепить связь поколений и сформировать прочную основу для патриотического сознания. Проектные мероприятия начнутся с 1 сентября.

Напомним, что в 2025 году в областном конкурсе социальных проектов победителями стали 88 некоммерческих организаций по 12 направлениям. Благодаря поддержке Губернатора области Романа Бусаргина и программе софинансирования Фонда президентских грантов общий объем грантовой поддержки составил 66,1 млн. рублей.