Иностранцев и жителей других регионов позвали заключать контракты в Саратове

В пункте отборе на военную службу по контракту объяснили, куда обратиться жителям других регионов России, чтобы заключить контракт и служить вместе с саратовцами.

«Ничем не ограничено поступление граждан из других субъектов Российской Федерации на контракт через пункт отбора города Саратова. Это выбирает лично сам гражданин. Для иностранных граждан требования ничем не отличаются. Главное требование – это законность нахождения на территории Российской Федерации, а также сертификат о знании русского языка. Он будет необходим для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции», - рассказал представитель пункта отбора Никита Вершков.

В текущем году на военную службу набирают как граждан России, так и иностранных граждан. Контракт заключается на общих основаниях на срок 1, 3 или 5 лет. Как правило, на более длительный срок заключают контракты те, кто ранее проходил службу и уже имеет воинские звания «сержант» или «прапорщик». Желающий может обратиться в ближайший военный комиссариат, администрацию, где он находится, либо непосредственно в пункт отбора.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Остальные документы будут затребованы по мере прохождения мероприятий отбора.

Заключившие контракт в Саратовской области получают выплаты уже в первый месяц службы. Их общая сумма может достигать 2,7 миллиона рублей.

Приходить заключать контракт лучше вместе с родственниками или друзьями. «Очень многих сопровождают близкие люди. Поступление на службу по контракту – очень важный шаг. И нужно чувствовать поддержку близких», - рассказали в пункте отбора.