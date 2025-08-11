В Саратовской области продолжаются работы по расчистке русел рек

просмотров: 86

Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, сейчас в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» ведётся дноуглубление русла реки Аткара в черте Аткарска. Всего планируется расчистить порядка 4,3 км. На сегодняшний день работы проведены на участке протяженностью более 500 метров.Работа по восстановлению водных объектов стала возможна благодаря участию в национальном проекте «Экология», который инициировал Президент России Владимир Путин. За несколько лет уже расчищено более 15,7 км русел рек.- Большой Узень в Краснопартизанском районе (1,15 км);-Жидкая Солянка в Краснокутском районе (4,85 км);- Хопер в черте Балашова (1,7 км);-Еруслан в Федоровском районе (8 км).