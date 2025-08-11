11 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:30 | 11 августа
Саратовские яхтсмены привезли медали с чемпионата и первенства ПФО
11:00 | 11 августа
В Саратовской области продолжаются работы по расчистке русел рек
10:15 | 11 августа
День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей
09:03 | 11 августа
Землякам на СВО отправятся 300 порций разных блюд и летние заготовки
16:34 | 10 августа
Гирлянду из бабочек делали взрослые и дети в центре соцобслуживания Питерского района
11:30 | 10 августа
Прогулку на теплоходе совершили получатели услуг учреждения соцобслуживания Энгельсского района
08:49 | 10 августа
Над Саратовской областью сбиты 8 БПЛА
12:42 | 09 августа
Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
В Саратовской области продолжаются работы по расчистке русел рек

Новости
В Саратовской области продолжаются работы по расчистке русел рек


Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, сейчас в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» ведётся дноуглубление русла реки Аткара в черте Аткарска. Всего планируется расчистить порядка 4,3 км. На сегодняшний день работы проведены на участке протяженностью более 500 метров.

Работа по восстановлению водных объектов стала возможна благодаря участию в национальном проекте «Экология», который инициировал Президент России Владимир Путин. За несколько лет уже расчищено более 15,7 км русел рек.

- Большой Узень в Краснопартизанском районе (1,15 км);
-Жидкая Солянка в Краснокутском районе (4,85 км);
- Хопер в черте Балашова (1,7 км);
-Еруслан в Федоровском районе (8 км).