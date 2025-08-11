Саратовские яхтсмены привезли медали с чемпионата и первенства ПФО
Более 100 яхтсменов из разных регионов страны собрались в Ульяновске, чтобы побороться за медали чемпионата и первенства Приволжского федерального округа. Об этом сообщает министерство спорта области.
По результатам соревнований воспитанники «Надежды Губернии» показали следующие результаты:
в рамкахпПервенства ПФО в классе «кадет»
1 место — Максим Антонов, Ярослав Алмаев,
1 место — Арина Гончарова, София Медведева;
в рамках чемпионата ПФО в классе «луч»:
3 место — Вадим Филашов
Подготовил спортсменов тренер-преподаватель Артем Смирнов.