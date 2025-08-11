11 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей

День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей




9 августа на территории региона прошел День физкультурника – главный спортивный праздник, который объединяет всех, кто не представляет свою жизнь без физической культуры и здорового образа жизни.

День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей

В рамках Недели спорта, приуроченной к празднованию прошло более 300 мероприятий во всех районах области.

Центральным местом проведения праздника стал город Саратов и Новая Набережная, на которой было организовано 30 площадок по видам спорта.

День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей

Стартовал праздник с открытия доски почета работников физической культуры и спорта, на которую по итогам работы в 2024 году, были занесены имена 15 лучших работников отрасли и 5 спортивных организаций.

Жители и гости города смогли принять участие в акции «Час ходьбы». Прогулка была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники прошли символическую дистанцию 1418 метров — ровно столько дней длилась война, и на финише получили заслуженные медали.

Здесь же, на Набережной, начали свою работу площадки по сдаче нормативов ГТО, турниры по пляжному волейболу, теннису, баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Волга стала местом проведения фестиваля «День гребли на байдарках и каноэ», который включал в себя греблю на байдарках, каноэ, лодках «Дракон» и SUP-досках.

День физкультурника в Саратове объединил более 5000 жителей

Красочным и зрелищным сопровождением праздника стала регата на Кубок губернатора Саратовской области и 5 этап Российской суперэндуро серии — Кубок Губернатора Саратовской области.

На протяжении всего дня в рамках фестиваля «Над Волгой» проходили мастер-классы, показательные выступления, соревнования по настольному теннису, брейкингу, пляжному волейболу и теннису, турнир по армрестлингу и воздушно-силовой атлетике в двух дисциплинах: (воркаут- фристайл, воркаут-троеборье), силовое и скоростное многоборье, различные активности для всех желающих и многое другое.