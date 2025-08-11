Землякам на СВО отправятся 300 порций разных блюд и летние заготовки

просмотров: 98

Сотрудники и получатели услуг комплексных центров социального обслуживания населения продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции.Команда волонтеров центра социального обслуживания населения Питерского района подготовила около 300 порций питательных блюд для бойцов на передовую: кашу с сухофруктами из свежесобранных яблок, гречневую кашу с молоком, нашинкованную свежую капусту и морковь для ароматного борща.В центре соцобслуживания Турковского района каждый вторник активистки клуба «Кому за 60» готовят посылки для земляков. В этот раз одна команда занималась заготовкой овощей для сухих домашних супов и молочных каш. Для сушки было нашинковано два ведра соленых огурцов и один мешок ароматных яблочек. Другие мастерицы шили наволочки и противопролежневые подушки для госпиталя.Готовят выпечку, соленья, варенье, плетут маскировочные сети и делают «сухие» души активисты центра соцобслуживания Краснопартизанского района.«Наша сила – это единство фронта и тыла. Пока ребята сражаются на передовой, мы стараемся помочь им тем, что в наших силах. Бойцы специальной военной операции нуждаются не только в физической поддержке, но и в осознании того, что они не одни, за ними стоит целая страна с добрыми сердцами и готовностью прийти на помощь», – прокомментировали волонтеры центра.Собирают и сушат разнотравье в Татищевском районе. Добровольцы комплексного центра соцобслуживания сформировали из него специальные чайные сборы для защитников. Каждый пакетик не только наполнен ароматом природы, но и несет в себе поддержку и заботу.