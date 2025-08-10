Гирлянду из бабочек делали взрослые и дети в центре соцобслуживания Питерского района

просмотров: 76

В рамках работы творческой мастерской «Доброцентр» активные старшие комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района вместе с молодыми помощниками делали гирлянду из бабочек.Эта яркая и креативная поделка не требует большого опыта в изготовлении, надо просто терпеливо и аккуратно склеивать все заранее приготовленные детали. Такой сувенир может стать прекрасным подарком, а также украшением для интерьера к праздничному дню.«Каждая бабочка символизирует радость и лето. Мы уверены, что такая гирлянда поднимет настроение всем, кто ее увидит. Особенно приятно было работать вместе с молодым поколением, ребята внесли несколько идей, как сделать гирлянду еще красивее», - поделились впечатлением старшие участники творческого занятия.Напомним, работа социальных технологий во всех центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нового национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».