16:34 | 10 августа
Гирлянду из бабочек делали взрослые и дети в центре соцобслуживания Питерского района
11:30 | 10 августа
Прогулку на теплоходе совершили получатели услуг учреждения соцобслуживания Энгельсского района
08:49 | 10 августа
Над Саратовской областью сбиты 8 БПЛА
12:42 | 09 августа
Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
16:00 | 08 августа
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Гирлянду из бабочек делали взрослые и дети в центре соцобслуживания Питерского района

В рамках работы творческой мастерской «Доброцентр» активные старшие комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района вместе с молодыми помощниками делали гирлянду из бабочек.

Эта яркая и креативная поделка не требует большого опыта в изготовлении, надо просто терпеливо и аккуратно склеивать все заранее приготовленные детали. Такой сувенир может стать прекрасным подарком, а также украшением для интерьера к праздничному дню.

«Каждая бабочка символизирует радость и лето. Мы уверены, что такая гирлянда поднимет настроение всем, кто ее увидит. Особенно приятно было работать вместе с молодым поколением, ребята внесли несколько идей, как сделать гирлянду еще красивее», - поделились впечатлением старшие участники творческого занятия.

Напомним, работа социальных технологий во всех центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нового национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».