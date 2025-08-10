Прогулку на теплоходе совершили получатели услуг учреждения соцобслуживания Энгельсского района

просмотров: 124

Комплексный центр социального обслуживания населения Энгельсского района провел для своих получателей услуг экскурсию на теплоходе. Поездка была организована в рамках социальной технологии «Социальный туризм».На протяжении всей поездки рядом с участниками находились реабилитолог, культорганизатор, а также их родители.Во время прогулки участникам рассказали об истории и достопримечательностях города. Экскурсия стала ярким событием и подарила много положительных эмоций, благодаря красивым видам и дружеской атмосфере.«Здорово выбраться в летний день на прогулку по Волге, быть среди друзей и родных, любоваться речными и городскими пейзажами – Энгельс с воды выглядит совсем по-другому. Приятно, что учреждение заботится о своих подопечных и делает все возможное, чтобы разнообразить досуг ребят», - прокомментировала сопровождающая мама одного из участников.Напомним, работа социальных технологий во всех центрах социального обслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нового национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».