10 августа 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:49 | 10 августа
Над Саратовской областью сбиты 8 БПЛА
12:42 | 09 августа
Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
16:00 | 08 августа
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Над Саратовской областью сбиты 8 БПЛА

В результате падения обломков есть пострадавшие, один человек погиб.


Как сообщает Министерство обороны РФ, в течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

▫️ 29 – над территорией Краснодарского края,
▫️ 15 – над территорией Республики Крым,
▫️ 13 – над территорией Брянской области,
▫️ 12 – над территорией Белгородской области,
▫️ 9 – над территорией Воронежской области,
▫️ 8 – над территорией Саратовской области,
▫️ 8 – над территорией Ставропольского края,
▫️ 7 – над территорией Калужской области,
▫️ 6 – над территорией Тульской области,
▫️ 5 – над территорией Ростовской области,
▫️ 4 – над территорией Рязанской области,
▫️ 2 – над акваторией Азовского моря,
▫️ 1 – над территорией Смоленской области,
▫️ 1 – над территорией Орловской области,
▫️ 1 – над территорией Тверской области.
Угроза атаки БПЛА снята, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Из-за падения обломков в одном из дворов были эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Для них организован пункт временного размещения на базе соседней школы. Планируется, что граждане смогут вернуться домой уже сегодня после завершения оперативных мероприятий.

Нескольким жителям понадобилась медицинская помощь. Она оказана на месте, один человек госпитализирован в лечебное учреждение. К сожалению, есть один погибший. Семье будет оказана помощь.

В части квартир выбило окна. Перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Необходимые средства на восстановление будут выделены. Кроме того, на место уже прибыли все коммунальные службы для ремонта поврежденных коммуникаций.
Также есть поврежденные автомобили. Механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи.

«В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется гражданам будут предоставлены места в гостиницах»,- подчеркнул глава региона.