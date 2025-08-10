Над Саратовской областью сбиты 8 БПЛА

просмотров: 74

Как сообщает Министерство обороны РФ, в течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:▫️ 29 – над территорией Краснодарского края,▫️ 15 – над территорией Республики Крым,▫️ 13 – над территорией Брянской области,▫️ 12 – над территорией Белгородской области,▫️ 9 – над территорией Воронежской области,▫️ 8 – над территорией Саратовской области,▫️ 8 – над территорией Ставропольского края,▫️ 7 – над территорией Калужской области,▫️ 6 – над территорией Тульской области,▫️ 5 – над территорией Ростовской области,▫️ 4 – над территорией Рязанской области,▫️ 2 – над акваторией Азовского моря,▫️ 1 – над территорией Смоленской области,▫️ 1 – над территорией Орловской области,▫️ 1 – над территорией Тверской области.Угроза атаки БПЛА снята, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Из-за падения обломков в одном из дворов были эвакуированы жители трех многоквартирных домов. Для них организован пункт временного размещения на базе соседней школы. Планируется, что граждане смогут вернуться домой уже сегодня после завершения оперативных мероприятий.Нескольким жителям понадобилась медицинская помощь. Она оказана на месте, один человек госпитализирован в лечебное учреждение. К сожалению, есть один погибший. Семье будет оказана помощь.В части квартир выбило окна. Перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Необходимые средства на восстановление будут выделены. Кроме того, на место уже прибыли все коммунальные службы для ремонта поврежденных коммуникаций.Также есть поврежденные автомобили. Механизмы по оказанию материальной поддержки для владельцев уже проработаны. Сотрудники администрации проведут с жителями встречу и ответят на все вопросы, связанные с оказанием помощи.«В ближайшие часы также будет развернут оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу. Необходимая поддержка будет оказана. Если потребуется гражданам будут предоставлены места в гостиницах»,- подчеркнул глава региона.