9 августа 2025 СУББОТА
12:42 | 09 августа
Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
16:00 | 08 августа
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом

В турнире 2025-го играют 175 сборных от районов Саратовской области. Это порядка 1800 юных спортсменов. Ещё несколько лет назад команд было меньше - 164. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом



«Начинали с крупных муниципалитетов. Теперь команды есть в каждом районе, а где-то и не одна. Кадровая составляющая тогда стала ключевым вопросом в этом направлении. Решили его за счёт проекта «Дворовый тренер», который теперь является региональной программой. Сейчас с детьми занимаются более 280 опытных специалистов, которые получают за это зарплату. Параллельно укрепляли и материально-техническую базу, строили новые площадки, обустраивали уже действующие. В 2023 году их было меньше 50, к 2025-му количество выросло более чем в 5 раз.
Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом

Делается это в первую очередь для того, чтобы как можно больше наших детей смогли приобщиться к спорту, к здоровому образу жизни. Сейчас проводятся так называемые зональные этапы футбольного первенства. Лидеры встретятся в финале, который пройдет в конце августа.

Сегодня праздник всех тех, для кого спорт - это не только профессия, но и полезное увлечение. Во вторую субботу августа традиционно отмечается День физкультурника. Спасибо всем, кто продвигает спорт, особенно среди детей, помогая им всесторонне развиваться и достигать побед», - подчеркнул глава региона.