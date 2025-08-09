Количество команд-участников соревнований по футболу среди дворовых команд растет с каждым годом

просмотров: 77

«Начинали с крупных муниципалитетов. Теперь команды есть в каждом районе, а где-то и не одна. Кадровая составляющая тогда стала ключевым вопросом в этом направлении. Решили его за счёт проекта «Дворовый тренер», который теперь является региональной программой. Сейчас с детьми занимаются более 280 опытных специалистов, которые получают за это зарплату. Параллельно укрепляли и материально-техническую базу, строили новые площадки, обустраивали уже действующие. В 2023 году их было меньше 50, к 2025-му количество выросло более чем в 5 раз.Делается это в первую очередь для того, чтобы как можно больше наших детей смогли приобщиться к спорту, к здоровому образу жизни. Сейчас проводятся так называемые зональные этапы футбольного первенства. Лидеры встретятся в финале, который пройдет в конце августа.Сегодня праздник всех тех, для кого спорт - это не только профессия, но и полезное увлечение. Во вторую субботу августа традиционно отмечается День физкультурника. Спасибо всем, кто продвигает спорт, особенно среди детей, помогая им всесторонне развиваться и достигать побед», - подчеркнул глава региона.