8 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 08 августа
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты
17:00 | 08 августа
«Саратов в финале международного конкурса «Родники»!»
16:00 | 08 августа
«Независимый аудит психиатрической службы Саратовской области: подведены первые итоги»
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты

Новости
Саратовский «ТАЙФУН» доставил груз бригаде морской пехоты


Члены Саратовской общественной организации морских пехотинцев «ТАЙФУН» организовали сбор и доставку гуманитарного груза для военнослужащих 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, выполняющих задачи в составе группировки «Днепр».

Акция стала возможной благодаря поддержке жителей Саратовской области, проявивших солидарность и заботу о защитниках Отечества. В состав отправленного груза вошло необходимое снаряжение и оборудование, призванное повысить эффективность выполнения боевых задач и поддержать моральный дух военнослужащих.

Бойцы бригады выразили искреннюю благодарность саратовцам и представителям «ТАЙФУН» за своевременную помощь и внимание. Особые слова признательности были адресованы руководству организации за постоянную поддержку.

Михаил Панкратов, руководитель Саратовской организации морских пехотинцев «ТАЙФУН», отметил: «Сейчас как никогда важны единство и взаимовыручка. Поддержка наших бойцов на передовой — это вклад в общую Победу. Мы продолжим помогать тем, кто защищает нашу страну, и сделаем всё для их комфортной службы».

«ТАЙФУН» в составе саратовского «Боевого братства» ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению боевых традиций морской пехоты и взаимодействию с государственными структурами в вопросах поддержки участников специальной военной операции.