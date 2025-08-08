8 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
15:19 | 08 августа
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
14:45 | 08 августа
На службу по контракту требуются водители
14:30 | 08 августа
Памятник Боголюбову увековечит патриота и человека искусства
14:02 | 08 августа
«Новый национальный проект «Семья»: поддержка от рождения до старшего возраста»
13:30 | 08 августа
Саратовцы ждут новую школу и благоустроенный парк
12:00 | 08 августа
Саратовский механизатор Сергей Сергейчев участвует в чемпионате России по пахоте
11:30 | 08 августа
В Саратове пройдет 15-я сельскохозяйственная выставка «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2025»
10:30 | 08 августа
Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi
10:02 | 08 августа
Каникулы со «Знанием»: в Саратовской области почти 4500 школьников стали слушателями просветительских лекций
09:00 | 08 августа
Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с новым Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Юлией Васильевой
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

День Физкультурника пройдет на Новой Набережной

Новости
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной



В субботу, 9 августа, в Саратове пройдёт традиционный праздник спорта — День Физкультурника. Мероприятие развернётся на Новой Набережной и соберёт спортсменов, любителей активного образа жизни и всех, кто ценит здоровье и движение.

Программа дня включает масштабные соревнования, фестивали и интерактивные зоны:
- Агитационная прогулка «Час ходьбы»
- Областные соревнования по парусному спорту — «Кубок Губернатора Саратовской области»
- Фестиваль уличных видов спорта «Над Волгой» (скейтбординг, BMX, воркаут и др.)
- Региональный этап всероссийского мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ — 2025»
- 5-й этап Российской суперэндуро серии — Кубок Губернатора Саратовской области
- Автограф-сессии с представителями профессиональных спортивных клубов
- Показательные выступления и мастер-классы от спортивных федераций

День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
День Физкультурника пройдет на Новой Набережной

Министерство спорта Саратовской области приглашает всех жителей и гостей города принять участие в празднике спорта и провести день с пользой для здоровья и настроения.

До встречи на Новой Набережной!