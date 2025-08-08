День Физкультурника пройдет на Новой Набережной

просмотров: 22

В субботу, 9 августа, в Саратове пройдёт традиционный праздник спорта — День Физкультурника. Мероприятие развернётся на Новой Набережной и соберёт спортсменов, любителей активного образа жизни и всех, кто ценит здоровье и движение.Программа дня включает масштабные соревнования, фестивали и интерактивные зоны:- Агитационная прогулка «Час ходьбы»- Областные соревнования по парусному спорту — «Кубок Губернатора Саратовской области»- Фестиваль уличных видов спорта «Над Волгой» (скейтбординг, BMX, воркаут и др.)- Региональный этап всероссийского мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ — 2025»- 5-й этап Российской суперэндуро серии — Кубок Губернатора Саратовской области- Автограф-сессии с представителями профессиональных спортивных клубов- Показательные выступления и мастер-классы от спортивных федерацийМинистерство спорта Саратовской области приглашает всех жителей и гостей города принять участие в празднике спорта и провести день с пользой для здоровья и настроения.До встречи на Новой Набережной!