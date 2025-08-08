День Физкультурника пройдет на Новой Набережной
В субботу, 9 августа, в Саратове пройдёт традиционный праздник спорта — День Физкультурника. Мероприятие развернётся на Новой Набережной и соберёт спортсменов, любителей активного образа жизни и всех, кто ценит здоровье и движение.
Программа дня включает масштабные соревнования, фестивали и интерактивные зоны:
- Агитационная прогулка «Час ходьбы»
- Областные соревнования по парусному спорту — «Кубок Губернатора Саратовской области»
- Фестиваль уличных видов спорта «Над Волгой» (скейтбординг, BMX, воркаут и др.)
- Региональный этап всероссийского мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ — 2025»
- 5-й этап Российской суперэндуро серии — Кубок Губернатора Саратовской области
- Автограф-сессии с представителями профессиональных спортивных клубов
- Показательные выступления и мастер-классы от спортивных федераций
Министерство спорта Саратовской области приглашает всех жителей и гостей города принять участие в празднике спорта и провести день с пользой для здоровья и настроения.
До встречи на Новой Набережной!