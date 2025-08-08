просмотров: 35

На службу по контракту требуются водители. Об этом сегодня сообщили в областном минтрансе со ссылкой на пункт отбора по контракту.Там отметили, что водитель – одна из востребованных профессий в зоне проведения специальной военной операции.«Особым спросом пользуются водители колесной и гусеничной техники. Люди в гражданской жизни не особо хотят обучаться этим специальностям, тем не менее, они очень востребованы на передовой. Водители - очень важная составляющая боевого применения Вооруженных Сил. Это и передвижение личного состава, и доставка грузов, и перемещение раненых», - привели в минтрансе слова представителя пункта отбора Никиты Вершкова.Оформление документов проходит в режиме «одного окна» и занимает один день. Еще два дня новобранцам дается на дорогу. Подписавшие контракт обязательно проходят дополнительное обучение вне зависимости от того, имеют ли они опыт военной службы или участия в боевых действиях. Обучение на специальных полигонах включает работу в группе, работу с образцами военной техники и вооружением.Напоминаем, что для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны России, действуют единовременные выплаты, в том числе региональная выплата в размере 700 тысяч рублей, федеральная – 400 тысяч рублей, а также муниципальные и иные выплаты. Указанные выплаты контрактники получают уже в первый месяц службы, их общая сумма с учетом ежемесячного денежного довольствия участников СВО может достигать 2,7 млн. рублей.